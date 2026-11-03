Algérie: Le pays consacre son engagement climatique dans le cadre d'une vision stratégique conciliant exigences du développement et responsabilité environnementale

3 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a souligné, mardi à Alger, que l'Algérie a consacré, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, son engagement climatique dans le cadre d'une vision stratégique conciliant les exigences du développement national et ses responsabilités environnementales et climatiques.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux d'un atelier sur le financement climatique et les marchés du carbone, organisé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, le Premier ministre a précisé que l'Algérie, sous la conduite de Monsieur le président de la République, avait consacré "son engagement climatique dans le cadre d'une vision stratégique conciliant les exigences du développement national et ses responsabilités environnementales et climatiques, à travers l'intégration de la question du changement climatique dans la Constitution algérienne de 2020, consacrant ainsi la dimension environnementale comme l'un des piliers du développement durable".

Il s'agit également de "l'adoption de la stratégie nationale de l'hydrogène vert en 2023, ainsi que le dépôt, en août dernier, de la version actualisée de sa contribution déterminée au niveau national (CDN) auprès du secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques", a-t-il ajouté, relevant que "l'Algérie oeuvre également à l'élaboration du Plan national d'adaptation au changement climatique".

Le premier ministre a, en outre, indiqué que la tenue de cet atelier intervenait "à la lumière des évolutions accélérées du paysage énergétique et climatique international, et des défis liés aux changements climatiques auxquels notre pays est confronté, lesquels nécessitent une large mobilisation des financements climatiques et le recours aux mécanismes internationaux des marchés du carbone".

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Cet atelier s'inscrit dans les efforts nationaux visant à renforcer la gouvernance climatique et à mobiliser les ressources nécessaires à la concrétisation des engagements de l'Algérie dans le cadre de l'Accord de Paris, a-t-il rappelé.

Dans ce contexte, le Premier ministre a estimé que "les transformations climatiques et énergétiques en cours dans le monde constituent à la fois un défi et une opportunité, permettant de remodeler les systèmes énergétiques, de production et d'investissement, et ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles industries et technologies".

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