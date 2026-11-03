Tunisie: ST - Franchir un seuil

A l'épreuve du tenant, le Stade Tunisien compte frapper un grand coup dans son fief du Bardo.

Face au défi du Club Africain, le Stade Tunisien entend valider cet après-midi afin de garder le contact avec les hautes sphères du classement. Au Complexe Hédi-Ennaifer, les hommes de Tozé Marreco s'attendent cependant à une solide opposition du tenant, une formation qui compte sur ce court déplacement au Bardo pour enchaîner après le succès face au CAB. Défait il y a quelque temps par l'USBG, le ST a vite fait de réagir à domicile contre l'ESZ.

La victoire acquise ne doit pas occulter des blancs à remplir pour le technicien bardolais, et ce, en dépit du fait que l'équipe carbure assez bien sur sa dernière série (malgré le revers de Ben Guerdane). Jour de derby donc cet après-midi, une affiche qui représente une sorte d'épreuve de vérité pour les Bardolais, un examen pour une équipe qui compte bien faire respecter sa loi sur sa pelouse-fétiche. Pas évident quand on sait que face aux coéquipiers de Ouerghemi, se dresse un CA en confiance qui compte sur ce grand format pour maintenir sa dynamique positive.

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Quels atouts stadistes aujourd'hui face au champion sortant ? L'avantage du terrain tout d'abord car le complexe Hédi-Ennaifer est un véritable chaudron où il est toujours difficile de venir s'imposer. De point de vue force stadiste maintenant, l'équipe dispose d'une assise collective solide et peut s'appuyer sur un bloc compact et une animation offensive capable de surprendre les meilleures défenses. Enfin, la fraîcheur physique est une variable à prendre en compte, sachant que le ST a été moins sollicité que le CA en ce début de saison, et il forcément davantage de temps pour cibler les faiblesses clubistes.

Double sécurité au milieu

Que nous proposerait le coach portugais du ST face au CA cet après-midi ? Tout d'abord, volet plan de jeu et principes clés mis en place par Tozé Marreco, l'équipe évolue en 4-2-3-1. En clair, en ce qui concerne les piliers majeurs, devant les défenseurs que sont les deux axiaux Raed Derbali et Skander Sghaïer, aux côtés des latéraux Aziz Saihi et Fedi Abdi, le coach prônerait une double sécurité au milieu en alignant le tandem Papa Diop-Mam Thioum. Toutefois, Boubaker Camara et la sentinelle Yusuf Touré sont aussi disponibles et peuvent effectuer le travail de sentinelle et de ratisseur.

Plus haut, à présent, avec Youssef Saâfi sur le couloir droit, Wael Ouerghemi, voire Baraket Hmidi sur l'aile opposée et Youssef Oumarou en tant que demi-axial qui dé zone souvent vers la droite, le ST semble assez nanti en éléments de valeur, un trident qui tentera aussi de mettre Amadou Ndiaye ou Fakhreddine Ben Youssef dans de bonnes conditions de conclure.

Enfin, dans l'optique d'un match à forte intensité physique, une rencontre qui se gagne souvent dans le dernier tiers de la rencontre grâce à la profondeur du banc de touche, les axiaux de réserve que sont Hazem Khemiri, Mounir Jelassi, Wissem Chaouali, aux côtés de l'ailier gauche Amine El Khemissi, l'ailier droit Youssef Dhaflaoui et le milieu central Rafaeddine Riahi, constitueraient des cartes à jouer pour Toze Marreco, au gré des péripéties du match et des rebondissements de la partie.