Tunisie: CA - Vigilance surtout !

Kanzari a intérêt à soigner sa copie et à éviter le relâchement et la distraction du dernier match, notamment en défense.

Reporté une première fois pour le 17 septembre, le derby ST-CA va avoir lieu cet après midi au Hedi Naïfer. Un déplacement des plus délicats pour un CA qui enchaîne les succès dernièrement, mais qui a joué avec le feu au dernier match contre le CAB. Deux buts encaissés en deuxième mi-temps, et une distraction à éviter devant un Stade très accrocheur et qui a une bonne équipe. Les Clubistes comptent tant sur ce match pour gagner et se rassurer avant un autre déplacement assez difficile à Sakkiet Eddaïer ce samedi.

Pour cela, Kanzari doit éviter ses erreurs des changements commises contre le CAB, et surtout jouer son rôle d'entraîneur qui ne devrait pas crier victoire avant terme. Ce match face au ST est très lourd en conséquences, car, en cas de victoire, l'équipe va avoir des ailes avant la trêve internationale et va pouvoir avancer au classement. Deux points à régler pour l'entraîneur clubiste : d'abord, la défense qui a craqué deux fois en championnat avec 4 buts encaissés dans les deux derniers matches.

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Et vu la pénurie dans l'effectif, le luxe de tourner l'effectif n'est pas possible. Juste peut-être au poste de latéral gauche où Houssem Ben Ali, rétabli d'une énième blessure, est bon pour reprendre sa place comme latéral gauche à la place de Mahressi, hors sujet contre le CAB. Sinon, Bouabid, assez limité, devrait jouer à côté de Simpara, alors que Chamekh et Zaâlouni partiront d'entrée.

Vigilance maximale pour la défense clubiste affaiblie par le départ de ses cadres à l'intersaison. Deuxième point à régler pour Kanzari, la qualité de la construction : le CA a de bons joueurs mais la création du jeu n'est pas aussi régulière et efficace. L'entraîneur clubiste a plusieurs cartes à jouer dans ce compartiment. Mis au repos contre le CAB, Saydou Khan sera là aux côtés de Chrimi pour plus de densité et d'impact.

Khan, qui a deux avertissements, pourrait, sinon, rentrer en seconde mi-temps, à la place de Kanté, de plus en plus convaincant. Zaddem reste aussi une carte valable, d'autant que Harzi, souvent titulaire, est encore loin du compte. En attaque, et vu le quota des joueurs étrangers, Ekeng devrait céder sa place à Kadida, bon pour le service et qui connaît bien l'ambiance du terrain du Bardo. Khadraoui et Kinzumbi sont partis pour jouer d'entrée, eux qui restent les éléments clefs de l'animation offensive.

Cet après-midi, Kanzari sait très bien que trois points vont faire beaucoup de bien à son équipe. Il devra mieux passer ses messages et ses joueurs doivent aussi se montrer plus rigoureux et plus sérieux.