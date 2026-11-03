Afrique de l'Ouest: La CEA appelle à placer l'emploi des jeunes au coeur de la transformation économique

La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea) appelle les pays d'Afrique de l'Ouest à faire de l'emploi des jeunes une priorité de leurs stratégies de transformation économique. L'institution estime que l'investissement dans le capital humain doit s'accompagner d'opportunités d'emploi productif, de développement industriel et d'une meilleure intégration économique régionale.

Cet appel a été lancé à Freetown, en Sierra Leone, lors de la 29e session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts pour l'Afrique de l'Ouest, tenue du 28 au 30 octobre 2026. La rencontre réunit les représentants des 15 pays de la sous-région, ainsi que des institutions régionales et internationales, des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé et de la société civile.

Placée sous le thème « Libérer le potentiel des jeunes en Afrique de l'Ouest : voies vers l'emploi, la transformation économique et la résilience », la session vise à identifier des solutions concrètes pour convertir le potentiel démographique de la région en levier de développement.

La jeunesse, un potentiel économique à valoriser

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Selon Ngone Diop, directrice du Bureau sous-régional de la Cea pour l'Afrique de l'Ouest, les moins de 25 ans représentent 60,9% de la population ouest-africaine en 2026. En Sierra Leone, cette proportion est estimée à 57,8%.

Pour la responsable, cette réalité démographique constitue une importante réserve de talents, d'innovation et de capacités productives. Toutefois, sa valorisation nécessite de dépasser une approche de l'emploi des jeunes considérée comme un défi isolé.

« Nous devons placer l'emploi des jeunes au coeur de nos stratégies de transformation économique », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité de relier les investissements dans le capital humain à la transformation des économies.

La Cea préconise notamment une meilleure adéquation entre les formations et les besoins du marché du travail, des investissements accrus dans les secteurs productifs, ainsi que le développement de l'entrepreneuriat et de la coopération régionale.

Vers des engagements concrets des Etats

Représentant le vice-président de la République de Sierra Leone à l'ouverture des travaux, la ministre de la planification et du développement économique, Kenyeh Barlay, a appelé les participants à traduire les discussions en engagements mesurables.

Elle a notamment proposé l'adoption d'une « Déclaration de Freetown sur l'autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest », assortie d'objectifs clairs et de mesures concrètes pour les gouvernements, les institutions et les partenaires au développement.

De son côté, la coordonnatrice résidente des Nations unies en Sierra Leone, Seraphine Wakana, a insisté sur l'importance d'une coopération durable entre les Etats, les institutions régionales, le secteur privé et les partenaires au développement. Elle a appelé à passer des discussions à l'action et à privilégier des réponses coordonnées aux défis de la région.

A l'issue de cette rencontre, les participants sont attendus sur des recommandations opérationnelles et des partenariats capables de favoriser l'emploi productif, la résilience économique et l'amélioration des conditions de vie.

L'enjeu est de faire de la jeunesse ouest-africaine non seulement un atout démographique, mais aussi un moteur de transformation économique, grâce à des politiques adaptées et à la création d'opportunités durables.