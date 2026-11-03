Sénégal: Le rejet de la loi de finances rectificative 2026 plonge le gouvernement dans une impasse budgétaire

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l'Assemblée nationale constitue un nouveau revers pour le gouvernement sénégalais. Après une première tentative de compromis qui avait conduit au renvoi du texte en commission, les députés ont finalement mis un terme à son examen. Cette décision soulève des interrogations sur la capacité de l'Exécutif à ajuster ses prévisions financières, à honorer certains engagements et à poursuivre ses discussions avec les partenaires financiers.

Le bras de fer autour de la loi de finances rectificative 2026 a connu son épilogue parlementaire, ce mardi 3 novembre. Réunis en séance plénière, les députés ont adopté, par une large majorité, la question préalable soulevée par leur collègue Amadou Ba, mettant ainsi fin à l'examen du projet de loi présenté par le gouvernement.

Sur les 132 parlementaires ayant pris part au scrutin, 109 ont voté en faveur de cette procédure, contre 20 oppositions et trois abstentions. Prévue par l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la question préalable permet de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur un texte. Son adoption entraîne son rejet sans examen au fond.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de désaccords entre le gouvernement et les députés sur les orientations budgétaires et la transparence des finances publiques.

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Une tentative de compromis qui n'a pas abouti

Lors de la précédente plénière, tenue le 27 octobre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, avait sollicité le renvoi du projet de loi en commission des finances et du contrôle budgétaire. En invoquant l'article 84 du Règlement intérieur, il souhaitait obtenir un délai supplémentaire pour poursuivre les discussions avec les parlementaires et tenter de rapprocher les positions.

Le président de l'Assemblée nationale avait accédé à cette demande, ouvrant ainsi la voie à un nouvel examen du texte. Mais cette démarche n'a pas permis de surmonter les divergences. À l'issue de ses travaux, le 30 octobre, la commission des finances avait de nouveau rejeté le projet de LFR.

Au cœur des désaccords figuraient notamment les prévisions budgétaires, le niveau du déficit public et les informations relatives à la dette. Des parlementaires avaient également déploré l'absence de transmission de plusieurs documents, notamment des rapports portant sur l'exécution des investissements publics, la dette financière et la privatisation de la dette publique.

Le député Amadou Ba a notamment remis en cause la sincérité des prévisions budgétaires, évoquant un déficit estimé à 7,6 % du produit intérieur brut (PIB). De son côté, le ministre Cheikh Diba a défendu les choix du gouvernement et contesté les arguments avancés pour interrompre l'examen du texte.

Le vote du 3 novembre marque ainsi l'échec des tentatives de rapprochement entre les deux parties et met en évidence les difficultés de l'Exécutif à obtenir l'adhésion de sa propre majorité parlementaire sur un dossier aussi stratégique.

Des conséquences possibles sur la gestion des finances publiques

Au-delà du revers politique, le rejet de la LFR pose la question des marges de manœuvre financières du gouvernement pour la fin de l'exercice 2026.

Une loi de finances rectificative permet notamment d'actualiser les prévisions de recettes et de dépenses de l'État en fonction de l'évolution de la conjoncture économique et des besoins de financement. Son rejet prive donc le gouvernement de la possibilité de faire adopter les ajustements qu'il avait soumis au Parlement dans le cadre de ce projet.

Les conséquences pourraient concerner plusieurs secteurs, notamment le règlement des engagements de l'État envers les entreprises, les fournisseurs et certains opérateurs stratégiques. Les ressources prévues pour accompagner les dépenses publiques, les investissements et les besoins liés à l'approvisionnement énergétique pourraient également faire l'objet de nouvelles arbitrages.

Cette situation intervient dans un contexte marqué par les tensions sur les finances publiques et les efforts engagés par les autorités pour rétablir les équilibres budgétaires. Elle pourrait ainsi compliquer la programmation de certaines dépenses et obliger le gouvernement à revoir ses priorités pour les derniers mois de l'année.

Le dossier du FMI également en ligne de mire

Le rejet du texte intervient également alors que le Sénégal cherche à consolider ses relations avec le Fonds monétaire international (FMI). Les discussions avec l'institution de Bretton Woods portent notamment sur les déséquilibres budgétaires, l'endettement et les perspectives de redressement économique du pays.

L'absence d'adoption de la LFR pourrait compliquer la présentation du nouveau cadrage budgétaire et susciter des interrogations chez les partenaires financiers sur la capacité des autorités à faire converger leurs orientations économiques avec celles de la représentation nationale.

Il ne s'agit toutefois pas d'une suspension automatique des discussions avec le FMI. Mais ce nouvel épisode parlementaire intervient dans un contexte où la crédibilité des données budgétaires et la transparence dans la gestion de la dette constituent des enjeux importants pour les négociations financières.

Un avertissement politique pour l'Exécutif

Le résultat du scrutin révèle également une difficulté politique pour le gouvernement. Le fait que la question préalable ait été portée par un député de la majorité et soutenue par une très large majorité des votants souligne l'existence de divergences au sein même du camp parlementaire qui soutient le pouvoir.

Pour l'Exécutif, l'enjeu sera désormais de trouver une issue institutionnelle et politique à cette impasse, tout en préservant la continuité de la gestion des finances publiques. Il devra notamment déterminer les ajustements possibles dans le cadre juridique et budgétaire existant, sans perdre de vue les engagements économiques du pays.

Le rejet de la LFR 2026 dépasse ainsi le simple désaccord sur un texte financier. Il met en lumière les défis de coordination entre le gouvernement et sa majorité parlementaire, au moment où le Sénégal doit concilier maîtrise de la dette, financement des investissements et restauration de la confiance des partenaires économiques.