Maroc: Secteur des « Services » - Principal pourvoyeur d'emploi contre revenu au T3-2026

Le secteur des « Services » a constitué le principal pourvoyeur d'emploi contre revenu au troisième trimestre 2026, avec 5.155.000 personnes, soit 49,2% de l'ensemble des personnes en emploi contre revenu, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce secteur a été suivi par l'agriculture, la sylviculture et la pêche qui regroupent 2.425.000 personnes (23,2%), l'industrie (1.526.000 personnes, soit 14,6%) et la construction (1.354.000 personnes, soit 12,9%), indique le HCP dans sa récente note d'information relative à la situation du marché du travail.

En milieu urbain, 64,2% des personnes en emploi contre revenu travaillent dans les services et 18,9% dans l'industrie. En milieu rural, l'agriculture, la sylviculture et la pêche constituent le principal secteur d'activité, regroupant 54,1% des personnes en emploi contre revenu, suivies des services (24,1%).

Entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année 2026, le volume de l'emploi contre revenu dans l'industrie a connu une hausse nette de 69.000 postes, soit 4,8%.

À l'inverse, le volume de l'emploi contre revenu dans les autres secteurs a enregistré une baisse nette.

L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont perdu 145.000 postes en net (-5,6%), suivies des services avec 96.000 postes en net (-1,8%) et de la construction avec 3.000 postes en net (-0,2%).