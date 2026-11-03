Maroc: Secteur des « Services » - Principal pourvoyeur d'emploi contre revenu au T3-2026

3 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Le secteur des « Services » a constitué le principal pourvoyeur d'emploi contre revenu au troisième trimestre 2026, avec 5.155.000 personnes, soit 49,2% de l'ensemble des personnes en emploi contre revenu, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce secteur a été suivi par l'agriculture, la sylviculture et la pêche qui regroupent 2.425.000 personnes (23,2%), l'industrie (1.526.000 personnes, soit 14,6%) et la construction (1.354.000 personnes, soit 12,9%), indique le HCP dans sa récente note d'information relative à la situation du marché du travail.

En milieu urbain, 64,2% des personnes en emploi contre revenu travaillent dans les services et 18,9% dans l'industrie. En milieu rural, l'agriculture, la sylviculture et la pêche constituent le principal secteur d'activité, regroupant 54,1% des personnes en emploi contre revenu, suivies des services (24,1%).

Entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année 2026, le volume de l'emploi contre revenu dans l'industrie a connu une hausse nette de 69.000 postes, soit 4,8%.

À l'inverse, le volume de l'emploi contre revenu dans les autres secteurs a enregistré une baisse nette.

L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont perdu 145.000 postes en net (-5,6%), suivies des services avec 96.000 postes en net (-1,8%) et de la construction avec 3.000 postes en net (-0,2%).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.