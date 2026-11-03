Maroc: Lancement à Copenhague de la Chambre de commerce et d'industrie maroco-danoise

La Chambre de commerce et d'industrie maroco-danoise (MDCCI) a été officiellement lancée récemment à Copenhague, lors d'une cérémonie organisée à la résidence du Royaume du Maroc, en présence d'acteurs économiques, de représentants institutionnels et de partenaires des deux pays. Cette nouvelle structure vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Danemark, à favoriser les échanges entre les entreprises des deux pays et à promouvoir de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat.

Le lancement à Copenhague de la MDCCI marque ainsi le début d'une nouvelle étape dans la coopération économique maroco-danoise, avec l'ambition de rapprocher les communautés d'affaires des deux pays et de transformer les opportunités de coopération en partenariats durables.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Danemark, Fatiha Layadi, a souligné que les relations économiques dano-marocaines connaissent une croissance significative et évoluent vers un partenariat stratégique, grâce notamment à la présence d'entreprises et d'organisations danoises actives au Maroc dans les secteurs de la logistique, du transport maritime, des énergies renouvelables, des infrastructures, du commerce de détail et de l'agro-industrie.

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La diplomate a également mis en avant les valeurs communes aux deux pays, notamment leur engagement en faveur de l'innovation, de la croissance durable et d'un commerce ouvert et équitable. Mme Layadi a relevé que la nouvelle Chambre ambitionne d'accompagner les entrepreneurs danois souhaitant développer leurs activités au Maroc, notamment à Casablanca, Rabat, Agadir ou Dakhla, tout en encourageant la coopération dans les technologies vertes, la transformation numérique et le développement économique inclusif.

Elle a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade du Maroc à travailler étroitement avec cette nouvelle structure afin de faciliter les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays et de favoriser la concrétisation de partenariats durables.