Maroc: Lancement à Copenhague de la Chambre de commerce et d'industrie maroco-danoise

3 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

La Chambre de commerce et d'industrie maroco-danoise (MDCCI) a été officiellement lancée récemment à Copenhague, lors d'une cérémonie organisée à la résidence du Royaume du Maroc, en présence d'acteurs économiques, de représentants institutionnels et de partenaires des deux pays. Cette nouvelle structure vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Danemark, à favoriser les échanges entre les entreprises des deux pays et à promouvoir de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat.

Le lancement à Copenhague de la MDCCI marque ainsi le début d'une nouvelle étape dans la coopération économique maroco-danoise, avec l'ambition de rapprocher les communautés d'affaires des deux pays et de transformer les opportunités de coopération en partenariats durables.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Danemark, Fatiha Layadi, a souligné que les relations économiques dano-marocaines connaissent une croissance significative et évoluent vers un partenariat stratégique, grâce notamment à la présence d'entreprises et d'organisations danoises actives au Maroc dans les secteurs de la logistique, du transport maritime, des énergies renouvelables, des infrastructures, du commerce de détail et de l'agro-industrie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La diplomate a également mis en avant les valeurs communes aux deux pays, notamment leur engagement en faveur de l'innovation, de la croissance durable et d'un commerce ouvert et équitable. Mme Layadi a relevé que la nouvelle Chambre ambitionne d'accompagner les entrepreneurs danois souhaitant développer leurs activités au Maroc, notamment à Casablanca, Rabat, Agadir ou Dakhla, tout en encourageant la coopération dans les technologies vertes, la transformation numérique et le développement économique inclusif.

Elle a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade du Maroc à travailler étroitement avec cette nouvelle structure afin de faciliter les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays et de favoriser la concrétisation de partenariats durables.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.