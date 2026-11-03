Ile Maurice: Rs 3,6 Mds investies dans deux malls dans l'Est

Les malls de Flacq et Bel-Air by Ascencia figurent parmi les développements envisagés par Ascencia dans le cadre de son prochain plan stratégique CAP29. Menés en partenariat avec le groupe Alteo, ces deux projets représentent des investissements cumulés de Rs 3,576 milliards. Ils sont présentés dans l'Integrated Annual Report 2026 de la société. Ce plan stratégique CAP29 succédera à CAP26.

Le Mall de Flacq représente un investissement de Rs 2,6 milliards. Le futur centre commercial disposera d'une superficie locative brute de 25 000 m² et devrait générer plus de 1 000 emplois. Son ouverture est prévue en juillet 2027. Le projet comprend également un centre médical de 3 300 m², qui sera exploité par C-Care. Évalué à Rs 258 millions, cet établissement devrait ouvrir en juin 2028.

À Bel-Air, Ascencia prévoit un autre développement commercial, estimé à Rs 976 millions. Baptisé Bel-Air by Ascencia, le projet proposera 8 500 m² de superficie locative. Son ouverture est programmée durant l'exercice 2028.

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En parallèle, les travaux se poursuivent à Bagatelle Mall, où l'ancien espace cinéma est transformé en un pôle de loisirs et de restauration de 6 000 m². Cet aménagement représente un investissement de Rs 472 millions et prévoit notamment l'arrivée du parc de loisirs britannique Flip Out et de l'enseigne Krispy Kreme. L'ouverture est prévue en novembre 2026.

En attendant ces nouveaux développements, les centres commerciaux de la société affichent un taux d'occupation de 99 % et accueillent en moyenne 2 154 244 visiteurs par mois. L'indice global de satisfaction client s'établit à 80 %, tandis que les critères de sécu- rité et de confort obtiennent respectivement des scores de 85 % et 84 %.

Éco-responsabilité

Au-delà de ses projets immobiliers, Ascencia détaille également ses réalisations environnementales. Ses installations solaires, d'une capacité totale de 6 MW, ont produit 4,5 millions de kWh. Plus de 6,5 MW de projets dans le domaine des énergies renouvelables sont par ailleurs en cours de développement.

La gestion des déchets constitue un autre axe de travail. Au cours de l'exercice FY2026, 435 tonnes de carton ont été collectées et 38,8 % des déchets ont été détournés de l'enfouissement. Le taux de recyclage s'établit à 38 %, avec un objectif de 65 % d'ici trois ans. Le groupe cite ses partenariats avec Don't Waste et WeCycle. Quatorze bornes de recharge pour véhicules électriques ont également été installées.

Les actions engagées concernent aussi la gestion de l'eau et la biodiversité. À Phoenix Mall, la totalité des eaux pluviales collectées pour le lavage automobile est réutilisée à cette fin. À Kendra, 53 m³ d'eau de pluie ont été récupérés pour le nettoyage de la zone de gestion des déchets. À Bo'Valon Mall, jusqu'à 80 % des eaux usées ont été traitées et réutilisées. Ascencia a également fait don de 1 700 graines et de 200 plantes endémiques à l'organisation non gouvernementale Ecosystem Restoration Alliance afin de soutenir ses initiatives de restauration des écosystèmes mauriciens.

À l'horizon 2030, le groupe ambitionne d'atteindre plus de 65 % de déchets triés, de renforcer l'intégration des principes de l'économie circulaire dans ses opérations et d'obtenir des certifications environnementales reconnues pour l'ensemble de ses centres commerciaux.

Ces réalisations sont notamment présentées dans A Vision in Motion, un microsite interactif lancé avec la publi- cation du rapport annuel FY2026. La plateforme vise à sensibiliser les partenaires d'Ascencia, les enseignes de ses centres commerciaux et les autres parties prenantes aux pratiques responsables. Elle couvre cinq domaines prioritaires, soit la gestion des déchets, l'énergie, l'eau, la biodiversité et la performance environnementale des bâtiments.

Le microsite intègre un Eco Mode, qui privilégie une interface sombre et utilise, selon les informations techniques communiquées pour le projet, près de 90 % de lumière affichée en moins qu'une interface entièrement blanche. Sur les écrans OLED, ce choix peut contribuer à réduire la consommation électrique liée à l'affichage. Ascencia a également retenu un hébergement web mutualisé auprès de GreenGeeks, permettant à plusieurs sites de partager les ressources d'un même serveur. L'hébergeur met en oeuvre un programme d'acquisition de certificats d'énergie renouvelable correspondant à 300 % de la consommation électrique prise en compte dans son bilan annuel, en partenariat avec la Bonneville Environmental Foundation. Il soutient également des programmes de plantation d'arbres avec One Tree Planted.

La modernisation des opérations constitue un autre volet du rapport annuel. Ascencia procède à la mise à niveau de son système de gestion intégré, automatise ses rapports à l'aide de la Business Intelligence et renforce sa cybersécurité. Le déploiement de robots de nettoyage autonomes pilotés par intelligence artificielle fait également partie des initiatives engagées dans les centres commerciaux.

La sécurité fait aussi partie des mesures de gestion des risques. Le groupe mentionne un dispositif de vidéosurveillance assuré 24 heures sur 24 par Brinks, ainsi que la présence de la Criminal Investigation Division lors des périodes de forte affluence. Une collaboration avec la police et la Financial Intelligence Unit est également mentionnée pour faire face aux risques d'incivilités et d'incidents dans et autour de ses centres commerciaux.

Enfin, sur le plan des ressources humaines, le taux de rotation du personnel est passé de 32 % à 6 %, tandis que le taux d'engagement des employés atteint 92 %. Ascencia indique par ailleurs avoir obtenu la certification Great Place to Work pour la cinquième année consécutive.