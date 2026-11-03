Ile Maurice: Trois arrestations après l'arrivée d'un vol en provenance de Madagascar

Une opération conjointe de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la douane à l'aéroport SSR a permis de déjouer une tentative d'importation de 525,59 g de cannabis, d'une valeur marchande estimée à Rs 1,575 million, dissimulé dans deux paniers artisanaux en raphia. Une livraison contrôlée mise en place par les enquêteurs a conduit à l'arrestation de deux autres suspects.

L'affaire débute le dimanche 1er novembre, à l'arrivée du vol MK 289 en provenance d'Antananarivo. Lors d'un contrôle, les officiers interceptent un ressortissant malgache de 25 ans, identifié comme Kasaina Todisoa Fanomezantsoa, qui transporte deux sacs artisanaux tressés en raphia. Une fouille approfondie des effets du passager permet de découvrir, dissimulés dans la doublure de chacun des paniers, des sachets de cannabis compressés et emballés sous vide. Le poids total de la drogue saisie est estimé. Afin d'identifier les destinataires de la marchandise, les enquêteurs mettent sur pied une livraison contrôlée.

L'opération conduit, le même soir, à l'interpellation de deux hommes, dont Sedera Ralaimarimana, un ressortissant malgache âgé de 23 ans. Un directeur d'entreprise domicilié à Port-Louis est également interrogé avant d'être autorisé à repartir. Les investigations se poursuivent le lendemain, lundi 2 novembre. Vers 10 h 25, Jean Marie Achille, 45 ans, maçon de profession, est arrêté à Bonne-Veine, Quartier-Militaire, alors qu'il venait récupérer le colis placé sous surveillance.

À ce stade, les enquêteurs s'emploient à déterminer le rôle exact de chaque suspect dans cette présumée filière d'importation de drogue et à identifier le véritable destinataire de la cargaison. La découverte du cannabis dans les doublures des paniers et les résultats de la livraison contrôlée constituent des éléments clés de l'enquête.

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Les trois hommes sont maintenus en détention. Le passager intercepté à l'aéroport est détenu dans les cellules de l'ADSU, alors que Jean Marie Achille est en cellule à la police de l'aéroport et Sedera Ralaimarimana se trouve au centre de détention du Chaland. L'enquête se poursuit afin d'établir les ramifications éventuelles de ce réseau entre Madagascar et Maurice.