Congo-Kinshasa: Le conservateur Jackson Kabuyaya récompensé pour son engagement en faveur des gorilles de Grauer

3 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Jackson Kabuyaya Mbeke, directeur national du Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center (GRACE), a reçu le Prix Carole Noon 2026, décerné par la Fédération mondiale des sanctuaires pour animaux (GFAS). Cette distinction lui a été remise le 30 octobre, à l'issue d'un atelier international consacré au leadership dans la gestion des sanctuaires animaliers. Elle récompense son engagement dans la protection et la réhabilitation des gorilles de Grauer, dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu.

Cette reconnaissance met en lumière les efforts de conservation de cette espèce endémique de l'Est de la République démocratique du Congo, classée parmi les primates les plus menacés au monde. À la tête du centre GRACE, Jackson Kabuyaya Mbeke joue un rôle important dans la prise en charge des gorilles victimes du braconnage et d'autres menaces pesant sur la faune sauvage. Réagissant à cette récompense, il a tenu à souligner la contribution des équipes du centre et des communautés locales à ce travail.

« Je me sens profondément honoré. Cette reconnaissance récompense le travail d'une équipe multisectorielle qui nous a soutenus sans relâche durant les périodes difficiles », a souligné M. Kabyyaya. Il estime également que ce prix renforce la crédibilité du centre et peut faciliter la mobilisation des financements nécessaires à ses projets.

Près de vingt ans consacrés à la réhabilitation des gorilles

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Installé dans la chefferie des Batangi, dans le territoire de Lubero, le centre GRACE oeuvre depuis près de vingt ans à la protection des gorilles de Grauer (Gorilla beringei graueri). Ses activités consistent notamment à accueillir et à réhabiliter des gorilles orphelins récupérés après des actes de braconnage. L'objectif est de leur permettre, lorsque les conditions le permettent, de retrouver leur habitat naturel. Le centre travaille en étroite collaboration avec la Réserve des gorilles de Tayna, située à proximité du Parc national des Virunga. Cette coopération associe la conservation de la faune à l'implication des communautés locales dans la protection de la biodiversité.

Dans cette région confrontée à des défis sécuritaires et environnementaux, le Prix Carole Noon 2026 constitue, selon les responsables du centre GRACE, un encouragement à poursuivre les efforts de préservation des gorilles de Grauer.

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