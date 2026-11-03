Sénégal: L'Assemblée nationale rejette le projet de loi de finances rectificative 2026

Dakar — L'Assemblée nationale a rejeté, mardi, le projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026, à la suite de l'adoption d'une question préalable introduite par le député Amadou Ba du groupe parlementaire majoritaire Pastef, évoquant des réserves sur la "sincérité des prévisions budgétaires".

"La question préalable a été adoptée et nous considérons le projet de loi de finances rectificative rejeté", a déclaré El Hadji Malick Ndiaye à l'issue du vote, invitant les présidents des commissions parlementaires à se concerter pour les dates des prochaines échéances de l'Assemblée nationale. La question préalable a recueilli 109 voix pour, 20 contre et 3 abstentions, sur un total de 132 votants, a annoncé le président de séance.

Amadou Ba a justifié son initiative par le fait que les députés ne disposaient pas de l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier "le réalisme des prévisions de ressources et de dépenses contenues dans le projet de loi".

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Il a notamment évoqué le refus du gouvernement de transmettre plusieurs documents sollicités par les parlementaires, parmi lesquels des rapports détaillés relatifs à l'exécution des investissements publics, à la dette financière et à la privatisation de la dette publique. Il a également cité les rapports de Forvis Mazars et de l'Inspection générale des finances (IGF).

"Nous avons demandé tous les documents relatifs aux extractions du sous-budget, relatifs à l'administration des investissements, le rapport de l'IGF sur la dette financière, le rapport sur la privatisation de la dette publique. Ces documents nous ont été refusés", a déclaré le député. Sa position a été soutenue par le président de la commission des finances du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou, et par le rapporteur de la séance, Ayib Daffé, qui ont également soulevé des préoccupations relatives à la sincérité des prévisions budgétaires.

En réponse, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a déclaré que la sincérité budgétaire n'avait jamais constitué un débat à l'Assemblée nationale. Il a notamment rappelé que le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2025 avait été adopté à une semaine de la clôture de l'exercice budgétaire, dans des conditions similaires. Cette plénière de l'Assemblée nationale se tenait après que la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a rejeté le texte deux fois.

Le texte avait été renvoyé en commission, mardi 27 octobre, à la demande du gouvernement, représenté par le ministre Cheikh Diba, qui avait invoqué l'article 84 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour réclamer des discussions complémentaires avec les députés. À l'issue de ce nouvel examen, vendredi 30 octobre, la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a de nouveau rejeté le projet de loi de finances rectificative 2026.