Sénégal: Louga - Un chef religieux exhorte les jeunes à s'investir dans l'agriculture

Serigne Ahma Mbacké, producteur agricole et petit-fils de Serigne Bara Mbacké, a exhorté la jeunesse sénégalaise à s'investir massivement dans le travail de la terre pour réussir leur vie, plutôt que de s'exposer aux périls de l'émigration clandestine.

Le chef religieux et opérateur économique a lancé cet appel lundi à Coki (département de Louga), en marge d'une journée de récolte organisée dans ses propres exploitations. "Nous appelons les jeunes à s'intéresser davantage à l'agriculture, car ils peuvent y trouver leur voie", a déclaré Serigne Ahma Mbacké. Selon lui, la terre offre de réelles opportunités de réussite économique, évitant ainsi aux jeunes de "braver les dangers de la mer dans l'espoir de rejoindre l'Europe".

Engagé dans l'agriculture depuis plus d'une décennie pour "servir d'exemple" et susciter des vocations, le producteur a emblavé, pour la présente campagne, 10 hectares d'arachide et 18 hectares de niébé. Il a toutefois pointé du doigt le manque d'équipements et de matériels modernes, qualifiant cette situation de contrainte majeure pour le développement des activités agricoles et l'optimisation des rendements.

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Abondant dans le même sens, Mbaye Diop, porte-parole des disciples, a salué la forte mobilisation des populations locales avant de plaider pour un soutien accru des pouvoirs publics. "Un appui en tracteurs et en autres matériels agricoles permettrait de booster considérablement la production", a soutenu M. Diop. Il a rappelé que l'accompagnement des initiatives agricoles locales reste indispensable pour concrétiser l'ambition des autorités étatiques de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.