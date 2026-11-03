Sénégal: Ndiognick - Une banque céréalière au profit de trois villages inaugurée

Ndiognick — Le groupe Performance Afrique, un bureau d'appui-conseil en développement local, a procédé, mardi, à l'inauguration et à la remise officielle des clés d'une banque céréalière dans la commune de Ndiognick, dans la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

"C'est une initiative de quatre ans, financée par l'organisation suisse +Nouvelle Planète+ et destinée à renforcer la résilience alimentaire de 24 villages et améliorer la sécurité alimentaire", a déclaré Mady Mboup, chef de l'antenne centre de Performance Afrique et chargé du Programme d'amélioration de la sécurité alimentaire dans la commune de Ndiognick. Il s'entretenait avec des journalistes au terme de la cérémonie officielle d'inauguration de la banque céréalière, présidée par l'adjoint au maire de Ndiognick, Aliou Ba, en présence des différents acteurs locaux.

Selon M. Mboup, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la mise en place de huit banques céréalières sur quatre ans, destinée à desservir trois villages : Ndimb Korky, Keur Ibra Fall et Moribougou. Le programme prévoit la réalisation de deux banques céréalières par an, chacune au bénéfice de trois villages, avec pour objectif de faciliter l'accès des populations aux denrées alimentaires, notamment pendant les périodes de soudure, a t-il ajouté.

"Nous avons mis à la disposition des bénéficiaires des palettes, une bascule, une balance, des sacs vides, des bassines et des chaises. À cela, s'ajoutent des équipements agricoles, dont des semoirs, des houes, une égreneuse de maïs, ainsi que des équipements de transformation composés d'un moulin à mil et d'une décortiqueuse", a détaillé M. Mboup.

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Le programme prévoit également un volet de renforcement des capacités des leaders communautaires, à travers des formations en gestion d'entreprise, en vie associative et en techniques de stockage des produits agricoles, a-t-il fait savoir. De son côté, Aliou Ba, adjoint au maire, a salué le partenariat avec Performance Afrique et exprimé sa reconnaissance pour les différentes réalisations de l'organisation dans la commune.