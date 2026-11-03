Sénégal: JOJ 2026 - La partition de la scénographe Khady Kassé et la cheffe maquilleuse Marième Ngom à la cérémonie d'ouverture

Dakar — La mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a mobilisé de multiples mains, et parmi les compétences qui ont concouru à la réussite de l'événement salué pour son contenu et sa qualité, il y a la scénographe Khady Kassé et la coordinatrice HMC ( costumes, maquillage et coiffure) des cérémonies d'ouverture, des vainqueurs et de la clôture, Marième Ngom.

Elles ont, à la tête de leurs équipes, créé le cadre et maquillé, coiffé et habillé les dizaines d'artistes qui ont exécuté les performances scéniques.

-- Khady Kassé est celle qui a réalisé la scénographie de la cérémonie d'ouverture. L'aménagement des espaces, les compositions créées ont offert une expérience visuelle et une esthétique ancrée dans le réel. Khady Kassé est ingénieure en génie civil, architecte d'intérieur et scénographe de formation. C'est elle qui a imaginé les éléments du décor, la place du pupitre protocolaire, la transposition de l'environnement urbain dans le stade. En 2024, pour la Biennale de l'art africain contemporain (Dak'Art), elle a réalisé la scénographie du pavillon du Sénégal, ceux des deux pays invités d'honneur, les Etats-Unis et le Cabo Verde, d'une partie de l'exposition officielle internationale, de certaines expositions Off.

-- Dans le milieu du cinéma, Marième Ngom est devenue une reine du maquillage, régulièrement sollicitée et présente sur de nombreux plateaux de tournage. Elle est coiffeuse autodidacte, maquilleuse professionnelle formée à Red Lips Beauty, l'école de formation créée par Khady Niang Diakhaté. Marième Ngom est, depuis 2013, make-up artist. C'est au cours du tournage de la première saison de la série "C'est la vie" qu'elle a fait ses premiers pas dans le maquillage professionnel. Cette série créée en 2015 par Marguerite Abouet est diffusée sur les chaînes A+, TV5 Monde. Pour la cérémonie d'ouverture des JOJ, elle a eu sous sa direction Aline Alima Moné Diédhiou (maquillage) et Madeleine Ngoné Sagna (coiffure).

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