Sénégal: Dakar 2026 - La sénégalaise Eden Kazoum passe la première phase de qualification du saut d'obstacles

Diamniadio — La cavalière Eden Kazoum, unique représentante du Sénégal en équitation, a réussi à passer la qualification du saut d'obstacles, en terminant à la cinquième place de l'épreuve à laquelle concouraient 23 concurrents.

Avec un temps de 85.43 et 4 pénalités, Eden Kazoum fait partie des qualifiés pour le second round prévu ce mercredi. Seule la cavalière suédoise, Jarl Valentina, a été éliminée. Le cavalier indien Mantena Sresht Raju a dominé le concours de saut d'obstacles avec un temps de 83.36 et zéro pénalité. Les cinq autres cavalières concourent sous les couleurs de l'Algérie, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Maroc.

Les épreuves équestres des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont débuté, mardi, peu après 9 heures, au Centre équestre de Diamniadio. Le saut d'obstacles est au menu de cette première journée de compétition, qui va mettre aux prises 24 cavaliers. Les épreuves se poursuivront jusqu'au 6 novembre au Centre équestre de Diamniadio. En saut d'obstacles, le cheval et le cavalier essayent de franchir un certain nombre d'obstacles en suivant un parcours défini sans les faire tomber.

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Si deux binômes cavalier-cheval ou plus réussissent des parcours sans faute, ils sont départagés par une épreuve de barrage chronométrée pour déterminer le vainqueur.