Afrique de l'Ouest: La nouvelle caisse enregistreuse de la région

3 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Dans les huit pays de l'UEMOA, le nombre de commerces acceptant les paiements mobiles est passé de 3,71 millions à 6,99 millions en 2025, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Le mobile money a explosé au Togo comme dans toute la région, pour le plus grand bonheur des opérateurs de téléphonie, souligne le journal Eco & Finances.

Du petit commerçant du marché au supermarché, il est désormais courant de régler ses achats depuis son téléphone, sans espèces ni carte bancaire.

Les banques traditionnelles, elles, restent largement à l'écart de cette nouvelle manne. Coûteuses à ouvrir, peu présentes dans les zones rurales et souvent jugées trop contraignantes, elles peinent à rivaliser avec la simplicité du paiement mobile, adopté par des millions de personnes qui n'ont jamais eu de compte bancaire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.