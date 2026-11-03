Afrique: La réunion mondiale des équipes médicales d'urgence de l'OMS s'ouvre à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'Éthiopie accueille la 7e Réunion mondiale des équipes médicales d'urgence (EMT) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), marquant ainsi la première fois que ce rassemblement mondial se tient dans la Région africaine de l'OMS.

S'exprimant aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture, le Dr Melkamu Abte, directeur général adjoint de l'Institut éthiopien de santé publique, a déclaré que l'Éthiopie avait progressivement renforcé son équipe médicale d'urgence grâce à des investissements soutenus dans les capacités nationales, les systèmes institutionnels et les ressources humaines.

Il a ajouté que les équipes médicales éthiopiennes avaient apporté leur soutien lors d'interventions face à des épidémies majeures, des incidents et des glissements de terrain, notamment dans le cadre de la riposte au virus de Marburg.

Le Dr Melkamu a expliqué que les efforts de l'Éthiopie visaient à consolider les progrès réalisés, à renforcer la préparation opérationnelle et à garantir la pérennité à long terme de son équipe médicale d'urgence nationale.

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Il a également exprimé l'ambition de l'Éthiopie de développer davantage ses capacités institutionnelles et d'oeuvrer pour devenir un centre collaborateur de l'OMS.

Le Dr Mohamed Yakub Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a salué les progrès de l'Éthiopie, soulignant que le Sénégal avait été le premier pays africain à obtenir la classification de l'OMS, suivi par l'Éthiopie.

Il a déclaré que la Région africaine était confrontée chaque année à plus de 100 événements majeurs de santé publique, soulignant l'importance de renforcer les capacités nationales d'intervention d'urgence.

« L'Afrique n'attendra pas d'aide. L'Afrique est l'aide », a déclaré le Dr Janabi, appelant les gouvernements africains à traduire leurs engagements en plans nationaux dotés de ressources financières et à renforcer la coopération régionale.

Il a également mis en avant le Cadre régional pour l'Afrique 2026-2030, qui vise à garantir que chaque État membre dispose d'une équipe médicale nationale d'urgence opérationnelle d'ici 2030.

Dans un message vidéo, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré que cette réunion offrait une occasion importante de renforcer les capacités nationales et d'accélérer les progrès en matière de préparation et d'intervention d'urgence.

Il a noté que 77 équipes médicales d'urgence issues de 42 pays ont obtenu une classification internationale, dont l'équipe nationale éthiopienne, première équipe civile de la Région africaine de l'OMS à obtenir cette classification.

Le Dr Tedros a souligné que l'investissement dans les équipes médicales d'urgence va au-delà de la simple réponse aux crises et nécessite la mise en place d'un personnel de santé qualifié, formé et bien préparé avant même que les situations d'urgence ne surviennent.

« Investir dans les équipes médicales d'urgence ne consiste pas seulement à intervenir lorsque survient une crise », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de renforcer les systèmes de santé et de bâtir des communautés plus résilientes.

Cette réunion mondiale, qui se tient du 3 au 5 novembre à Addis-Abeba, rassemble des responsables de la santé, des représentants d'équipes médicales d'urgence et des partenaires internationaux afin d'échanger des expériences, de renforcer la collaboration et de faire progresser les capacités mondiales d'intervention médicale d'urgence.