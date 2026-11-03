Afrique: « L'Éthiopie accueille l'une des COP les plus décisives de l'histoire de l'humanité », déclare ONU-Habitat

Addis Ababa — L'organisation par l'Éthiopie du sommet mondial de la COP offre une occasion sans précédent de faire entendre davantage la voix de l'Afrique dans la diplomatie internationale sur le climat et de rétablir la solidarité multilatérale, a déclaré Oumar Sylla, directeur régional d'ONU-Habitat pour l'Afrique.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur régional a souligné que la prochaine conférence intervient à un moment critique de la géopolitique mondiale, permettant à l'Afrique de démontrer des progrès tangibles dans la lutte contre le changement climatique et de stimuler les investissements verts.

L'Éthiopie a été officiellement choisie pour accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en novembre 2027, à l'issue de la COP30 qui se tiendra à Belém, au Brésil.

Ce choix témoigne de l'engagement concret du pays à mettre en oeuvre ses politiques et stratégies en matière de changement climatique, a-t-on appris.

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« Nous sommes tous ravis de voir l'Éthiopie accueillir l'une des COP les plus cruciales et les plus importantes de l'histoire de l'humanité », a affirmé M. Sylla.

Il a souligné que l'Éthiopie, en tant que pays hôte et siège de l'Union africaine, offre une plateforme essentielle aux dirigeants, maires et ministres africains pour forger un programme d'action commun tout en tirant parti d'expériences partagées afin de faire face aux vulnérabilités climatiques.

« Cette COP qui se tient en Afrique, en Éthiopie, est une véritable opportunité pour l'Afrique de se faire davantage entendre, mais aussi, dans le même temps, de renforcer la solidarité dont nous avons besoin », a noté M. Sylla.

Le directeur a ajouté que le multilatéralisme est confronté à des défis mondiaux urgents qui exigent un leadership continental unifié.

L'Afrique connaissant le rythme d'urbanisation le plus rapide au monde, M. Sylla a souligné l'urgence de garantir des partenariats internationaux, des financements pour l'adaptation et un soutien à l'atténuation afin de construire des villes africaines résilientes.

M. Sylla a réaffirmé la volonté d'ONU-Habitat d'aider le gouvernement éthiopien à organiser avec succès la conférence, ajoutant que l'organisation avait déjà entamé des discussions avec les présidences de la COP.

En outre, il a indiqué qu'ONU-Habitat collaborait avec la ville d'Addis-Abeba pour veiller à ce que le développement urbain et la résilience climatique bénéficient de l'attention qu'ils méritent dans le cadre du processus de la COP32.

Concernant le rôle croissant de l'Éthiopie, M. Sylla a salué le leadership du pays ainsi que ses initiatives en cours visant à réduire les émissions et à promouvoir le développement vert.

Il a notamment souligné les efforts déployés par l'Éthiopie en matière de cuisson propre, d'énergies plus propres pour les véhicules, de développement de corridors verts et d'initiatives de plantation d'arbres à grande échelle.

Abordant la question du leadership, il a déclaré : « Nous ne pouvons que saluer le leadership de l'Éthiopie concernant ces mesures visant à réduire les émissions dans le pays, qu'il s'agisse de la cuisine propre, des énergies plus propres pour les véhicules, de tous ces corridors verts ou encore de l'objectif de planter des millions d'arbres en Éthiopie », a-t-il déclaré.

M. Sylla a décrit ces initiatives comme des expériences précieuses dont d'autres pays, villes et décideurs politiques africains pourraient s'inspirer et qu'ils pourraient reproduire dans leurs contextes respectifs.

Il a également mis en avant les efforts de régénération urbaine, de verdissement et de transformation urbaine menés par l'Éthiopie comme des domaines importants à travers lesquels le pays pourrait faire valoir ses expériences en matière de développement lors de la conférence.

« Nous devons observer ce qui se passe en Éthiopie et déterminer comment nous pouvons reproduire ces initiatives dans nos pays, ailleurs en Afrique », a souligné M. Sylla.

Les politiques nationales proactives et ambitieuses de l'Éthiopie ont positionné le pays comme un leader de premier plan dans l'action climatique à l'échelle continentale et mondiale.

Selon divers rapports, ce pays d'Afrique de l'Est a réalisé des progrès majeurs dans le renforcement de sa résilience climatique et la mise en place de son cadre d'économie verte grâce à des initiatives nationales à grande échelle et à des avancées politiques marquantes.