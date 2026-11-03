Afrique: Al-Arousi accuse l'Égypte de déformer les droits de l'Éthiopie sur le Nil et promet la construction de nouveaux barrages

Addis Ababa — « L'Éthiopie doit redoubler d'efforts et de détermination pour poursuivre le développement de ses ressources en eau grâce à de grands projets de barrages », a déclaré Mohamed Al-Arousi, conseiller du ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie.

Il a indiqué à l'ENA que le pays poursuivrait son programme de construction de barrages, soulignant que ses ambitions de développement ne seraient pas freinées par les pressions politiques ni par les discours controversés concernant ce fleuve partagé.

« Nous avons construit des barrages et, si Dieu le veut, nous continuerons à en construire toute une série », a déclaré M. Al-Arousi.

Il a accusé l'Égypte de mobiliser les médias pour présenter de manière trompeuse le programme de développement hydraulique de l'Éthiopie.

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M. Al-Arousi a fait valoir que ces discours visaient à susciter la sympathie et le soutien de la communauté internationale contre les aspirations légitimes de l'Éthiopie en matière de développement.

Le conseiller a déclaré que les investissements continus de l'Éthiopie dans les infrastructures hydrauliques reflétaient sa détermination à exploiter ses ressources naturelles au service du développement national. Il a également rejeté les tentatives visant à remettre en cause la légitimité de ses projets par le biais de ce qu'il a qualifié de pressions politiques et de déformation des faits à cet égard.

Répondant aux préoccupations soulevées par les pays en aval, notamment concernant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), il a déclaré que les accusations récurrentes n'avaient pas permis de faire avancer les négociations ni de rapprocher les parties d'un accord durable.

Il a remis en cause les allégations selon lesquelles l'Éthiopie mènerait des actions unilatérales, demandant quelles parties s'étaient retirées des négociations, avaient déclaré le processus infructueux et l'avaient suspendu sans définir de voie claire pour sa reprise.

« Qui refuse de négocier et insiste pour recourir à des pratiques unilatérales ? », a-t-il demandé, rappelant que l'Égypte avait à plusieurs reprises fait obstruction aux négociations trilatérales.

M. Al-Arousi a également remis en cause les efforts visant à porter la question du Nil devant les instances internationales par le biais d'initiatives unilatérales, malgré l'existence de la Déclaration de principes qui, selon lui, fournit un cadre permettant de traiter les questions relatives au GERD.

Il a déclaré que l'Éthiopie restait attentive aux préoccupations des autres pays riverains, mais a soutenu que ces préoccupations devaient s'appuyer sur des preuves scientifiques plutôt que sur des spéculations, des déformations de la réalité ou des discours à motivation politique.

« Si vous abordez la question de bonne foi, que vous vous asseyez à la table des négociations et que vous présentez les faits scientifiques sur lesquels reposent vos préoccupations, vous n'avez besoin de la sympathie de personne », a-t-il déclaré.

S'adressant à ceux qui remettent en cause le GERD, M. Al-Arousi les a invités à démontrer scientifiquement en quoi le barrage nuirait à leurs pays, contribuerait à des pénuries d'eau ou compromettrait leur accès à cette ressource partagée.

Il a déclaré que les discussions devraient plutôt porter sur la recherche de moyens permettant d'utiliser les ressources en eau du Nil pour favoriser le développement, la stabilité et la prospérité dans tous les pays riverains.

Abordant les ambitions plus larges de l'Éthiopie en matière de développement hydraulique, M. Al-Arousi a indiqué que le programme de construction de barrages du pays se poursuivrait au-delà des projets déjà achevés et de ceux récemment annoncés.

Il a ajouté que l'annonce par l'Éthiopie de nouveaux projets de barrages sur le Nil Bleu démontrait l'engagement continu du pays à développer ses infrastructures hydrauliques.

M. Al-Arousi a également décrit l'expérience de l'Éthiopie en matière de construction de grands barrages comme une opportunité pour les pays voisins d'en tirer des enseignements et d'exploiter leurs propres ressources naturelles au service de la transformation économique et d'une prospérité partagée.

Il a exhorté les pays de la région et la communauté internationale à évaluer les politiques de développement hydraulique de l'Éthiopie en se fondant sur des faits et sur son engagement déclaré en faveur de la coopération régionale, plutôt que sur des discours remettant en cause la légitimité de ses ambitions de développement.

Il a affirmé que l'approche de l'Éthiopie repose sur l'utilisation de ses ressources naturelles au service du développement national, tout en entretenant des relations constructives avec les pays voisins.

M. Al-Arousi a souligné que la coopération, un dialogue fondé sur la science et le respect des intérêts de tous les États riverains sont essentiels pour transformer le Nil, afin qu'il cesse d'être une source de désaccord politique et devienne un instrument de développement régional, de stabilité et de prospérité partagée.