Tunisie: Transition énergétique - Slah Zouari annonce le déploiement de 361 stations solaires pour les structures publiques d'ici fin novembre

Pour faire face aux pics de consommation électrique estivaux et stabiliser le réseau national, la mise en oeuvre de nouveaux projets d'infrastructure énergétique s'impose. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 3 novembre 2026 ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari. Et ce, lors d'une séance d'audition conjointe devant la commission de l'industrie de l'ARP et la commission des secteurs productifs du CNRD, réunies pour examiner le projet de budget de la mission du ministère pour l'année 2027.

Le ministre a expliqué que les perturbations de l'approvisionnement en courant électrique enregistrées l'été dernier découlent de l'écart important entre l'offre et la demande lors des heures de pointe, précisant que la capacité de production disponible s'est limitée à 4450 mégawatts alors que la demande maximale a bondi à 6000 mégawatts. Il a également indiqué que la part des énergies renouvelables n'a pas dépassé le seuil de 9 % de la demande globale documentée.

Dans le cadre de l'évaluation des projets en cours, Slah Zouari a fait savoir que des autorisations de production ont été octroyées pour un volume de 287 mégawatts sur la période allant de décembre 2024 à août 2025. « Ces investissements englobent actuellement 23 projets achevés, d'une capacité totale de 34 mégawatts, en phase d'essais techniques, dont 12 mégawatts sont déjà entrés en exploitation effective, tandis que le reliquat de 22 mégawatts devrait obtenir ses licences définitives avant la fin du mois de novembre 2026 », a-t-il indiqué.

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Le ministre a affirmé que les orientations stratégiques de l'exercice 2027 reposent sur l'accélération de la transition énergétique au sein des structures publiques, à travers l'équipement des administrations en stations solaires photovoltaïques pour l'auto-production, parallèlement à l'application de mesures de maîtrise de l'énergie pour rationaliser les dépenses de l'État. Le département prévoit ainsi de finaliser le raccordement de 361 stations solaires photovoltaïques avant la fin du mois de novembre courant, pour une puissance globale de 37 mégawatts, couvrant les besoins de 22 ministères, 24 municipalités et 320 établissements scolaires publics.

Ce virage vers la décentralisation de la production électrique à travers l'auto-consommation des bâtiments étatiques répond à l'urgence de soulager le réseau interconnecté de la STEG, structurellement saturé lors des vagues de chaleur. En convertissant les administrations, les communes et les écoles publiques en unités de production autonomes, l'État réduit de manière directe sa facture énergétique globale tout en libérant des capacités de transit pour le secteur productif et les ménages.