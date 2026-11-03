Tunisie: Sofiene Tekaya annonce des recettes touristiques de 6 890 millions de dinars entre Janvier et octobre 2026

« Les recettes touristiques cumulées de la Tunisie ont atteint 6890 millions de dinars au cours de la période s'étalant du premier janvier au 20 octobre 2026, affichant une progression financière de 3,7 % par rapport à la même période de l'exercice 2025 ». C'est le bilan officiel communiqué ce mardi 3 novembre 2026 par le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya. Et ce, lors de sa présence au siège de l'Assemblée des représentants du peuple dans le cadre des débats parlementaires relatifs à l'examen du budget de la mission du Tourisme pour l'année prochaine.

Le ministre a précisé en outre que le volume des arrivées des non-résidents s'est élevé à 8,69 millions de visiteurs à la date du 20 octobre 2026, ce qui correspond à un cumul de 23,96 millions de nuitées globales passées dans les établissements hôteliers du pays.

Parallèlement, la valeur du rendement moyen par habitant a enregistré une tendance haussière pour s'établir à 793 dinars par visiteur contre 734 dinars en 2025, matérialisant ainsi une croissance de 8 % de la dépense individuelle moyenne.

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Cette consolidation des indicateurs de performance sectorielle met en relief l'efficacité de la stratégie de montée en gamme et de diversification de l'offre tunisienne, qui tend à s'affranchir de la dépendance exclusive au produit balnéaire traditionnel.

Le redressement du gain moyen par touriste atteste de l'impact positif du développement des filières de niche, à l'instar du tourisme culturel, saharien et de santé, qui semblent capter une clientèle internationale à plus fort pouvoir d'achat et prolongent la durée moyenne des séjours.

Devant les commissions législatives, ces résultats ont servi de socle pour défendre les orientations budgétaires du département, axées sur la modernisation des infrastructures d'accueil, la mise aux normes environnementales des unités hôtelières et le renforcement des campagnes de promotion numérique sur les marchés émetteurs classiques et émergents.

L'apport de ces flux financiers en devises demeure par ailleurs un levier macroéconomique névralgique pour l'État tunisien, contribuant de manière directe à la stabilisation de la balance des paiements courants, au renforcement des réserves de change de la Banque centrale et à la couverture d'une part substantielle des engagements financiers extérieurs.