Tunisie: Budget 2027 - Les ressources hydriques au coeur des priorités du ministère de l'Agriculture

La garantie de la souveraineté hydrique constituera la principale priorité du ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche maritime en 2027. Le programme prévoit notamment la poursuite de la construction des barrages, le renforcement des réseaux de transfert d'eau, la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable ainsi que le développement du dessalement et de la gestion numérique des ressources hydriques.

Ces orientations ont été présentées lundi par le ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, lors d'une séance conjointe des commissions parlementaires consacrée à l'examen du projet de budget du ministère pour 2027. Parmi les objectifs annoncés figure notamment la mise en exploitation de la station de dessalement de l'eau de mer de Sidi Abdelhamid, ainsi que la régularisation de la situation des puits agricoles non autorisés.

En matière de sécurité alimentaire, les priorités porteront sur la numérisation de la filière des grandes cultures, le renforcement de la compétitivité de l'huile d'olive, la reconstitution du cheptel national et le soutien aux filières de production animale.

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Le ministre a également fait état d'investissements agricoles de 1.431,3 millions de dinars en 2026, d'une amélioration des récoltes d'olives et de céréales, ainsi que du maintien du taux de couverture des importations alimentaires par les exportations à environ 120 %.

Sur le plan budgétaire, les crédits d'engagement proposés pour le ministère en 2027 s'élèvent à 2.990,579 millions de dinars, contre 2.879,401 millions en 2026. Les crédits de paiement atteindraient, pour leur part, 2.530 millions de dinars, contre 2.400 millions l'année précédente. Les dépenses à caractère développemental représentent 65,4 % de l'ensemble du budget.

Les débats parlementaires ont notamment porté sur les perturbations de l'approvisionnement en eau potable enregistrées durant l'été 2026 et la nécessité d'accélérer les projets hydrauliques et les stations de dessalement en prévision de l'été 2027. Les députés ont également soulevé les difficultés des filières agricoles, la hausse du coût des aliments pour bétail, la reconstitution du cheptel et la valorisation des produits agricoles.

La pêche maritime et la préservation des ressources forestières figuraient également parmi les sujets abordés, notamment la modernisation des infrastructures portuaires, la lutte contre la pêche anarchique, la prévention des incendies et le reboisement des zones touchées.