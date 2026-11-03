Tunisie: Économie parallèle - La ministre des Finances appelle à une action coordonnée contre le commerce informel et la contrebande

La lutte contre l'économie parallèle et la contrebande en Tunisie nécessite une mobilisation de l'ensemble des institutions de l'État, et non de la seule administration financière. C'est ce qu'a affirmé, mardi, la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, soulignant la nécessité d'une coordination entre les différents départements ministériels, notamment ceux de l'Intérieur, de la Défense nationale et du Commerce.

Intervenant lors d'une séance de travail conjointe des commissions des finances de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, tenue au Bardo, la ministre a plaidé pour une approche combinant contrôle et intégration des acteurs de l'économie informelle dans le circuit économique organisé.

Selon elle, la réponse à ce phénomène ne saurait se limiter aux mesures répressives et aux sanctions. Elle doit également reposer sur des mécanismes permettant aux personnes exerçant des activités non déclarées de régulariser leur situation et d'intégrer le système fiscal.

Cette démarche vise notamment à élargir l'assiette fiscale, à renforcer les recettes de l'État et à améliorer la contribution des différentes activités économiques au financement du budget national.

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La ministre a également souligné la nécessité de prendre en considération les dimensions économiques et sociales de la contrebande. Certaines activités parallèles étant liées à des réalités économiques, géographiques et sociales spécifiques, leur traitement par la seule répression ne permettrait pas de s'attaquer aux causes profondes du phénomène.

Dans ce contexte, elle a insisté sur l'importance de renforcer les conditions du développement dans les différentes régions du pays. L'amélioration de l'environnement économique et la création d'opportunités d'activités dans un cadre légal constituent, selon elle, des leviers essentiels pour favoriser l'intégration des acteurs opérant en dehors du secteur organisé.

Michket Slama Khaldi a, par ailleurs, salué les efforts des services de la douane dans la surveillance des frontières et la lutte contre les opérations de contrebande. Elle a également évoqué les difficultés et les risques auxquels sont confrontés les agents douaniers dans l'exercice de leurs fonctions, appelant à une conjugaison des efforts des structures sécuritaires, économiques et administratives.

L'intégration de l'économie parallèle dans le circuit économique organisé demeure ainsi l'un des axes prioritaires de l'action du ministère des Finances, dans le cadre des efforts visant à consacrer l'équité fiscale, à élargir la base des contribuables et à améliorer les ressources de l'État.