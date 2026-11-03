Tunisie: Municipalité de la Marsa - Ouverture d'une permanence municipale chaque samedi

La municipalité de La Marsa a annoncé l'ouverture exceptionnelle de sa circonscription municipale de La Marsa-Ville chaque samedi, aux horaires de huit heures du matin à midi, afin de faciliter les démarches administratives des administrés.

Cette permanence hebdomadaire permettra d'assurer un ensemble de prestations essentielles de proximité, englobant la délivrance des documents d'état civil, les services de certification matérielle de copies conformes à l'original, ainsi que la légalisation des signatures. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services publics municipaux et de l'optimisation de l'accueil des usagers au sein de la région.