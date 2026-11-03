Tunisie: Djerba - Les louages réquisitionnés pour pallier la grève des taxis individuels

Face au manque de transports provoqué par la grève des taxis individuels, qui se poursuit pour la deuxième journée consécutive à l'île de Djerba, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de garantir la mobilité des citoyens. Ce mardi, le gouverneur de Médenine a, ainsi, autorisé, à titre dérogatoire, les taxis louages desservant les lignes intérieures à assurer le transport au sein de l'île tout au long de la grève. Selon Fathi Bakalti, Président de la section régionale de l'UTICA, cette décision vise à maintenir le cours normal de la circulation et de la desserte des usagers.

Fathi Bakalti a estimé que cette grève -- initiée par l'Union Tunisienne du Taxi Individuel -- est « injustifiée ». Il a précisé que la décision d'octroyer des autorisations pour le taxi collectif offre également la possibilité de changer d'activité : les détenteurs d'une licence de taxi individuel peuvent ainsi reconvertir leur autorisation en taxi collectif. Selon ses propos, ce dispositif ne laisse pas la place à l'attribution de nouvelles licences à des intervenants extérieurs à l'île.

Il a, par ailleurs, indiqué que le transport sur l'île s'est poursuivi ce mardi grâce à la réquisition des taxis louages. D'autres décisions et mesures juridiques pourraient être arrêtées si la grève venait à se prolonger, conformément aux statuts de l'organisation patronale vis-à-vis des grévistes affiliés à la chambre syndicale.

De son côté, le Secrétaire Général régional de l'Union Tunisienne du Taxi Individuel, Jamel Ben Moussa, s'est refusé à tout commentaire concernant la mesure de réquisition.

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Pour rappel, l'Union régionale du taxi individuel a appelé à ce débrayage, démarré ce lundi, pour protester contre l'octroi d'autorisations de taxis collectifs sur l'île et pour réclamer l'attribution de nouvelles licences de taxis individuels. D'après Jamel Ben Moussa, le mouvement se poursuivra pour une durée indéterminée, en l'attente d'une réaction positive des autorités régionales aux revendications des protestataires.