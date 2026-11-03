Tunisie: Santé - Plus de 2 000 praticiens attendus à Mahdia pour le 9e Congrès national de médecine générale et de famille

Sous l'égide du ministère de la Santé, La Société tunisienne de médecine générale et familiale organisera son neuvième Congrès national avec la participation de plus de deux mille praticiens issus des secteurs public et privé.

Cette manifestation scientifique, qui se tiendra dans la ville de Mahdia du 5 au 7 novembre courant, sous le slogan « Maladies non transmissibles... l'innovation pour une meilleure prévention », ambitionne de consolider les compétences des professionnels de première ligne, notamment les omnipraticiens, les médecins de famille ainsi que les résidents de la spécialité. Le programme cible également l'optimisation des mécanismes d'intervention clinique directe auprès des patients et l'exploration de nouvelles voies pour fluidifier la communication et l'interaction entre les malades, leurs proches et le corps médical au sein des structures sanitaires.

Les assises de ce congrès s'articuleront autour de communications scientifiques spécialisées, d'ateliers pratiques et de sessions de formation sur le terrain. Les travaux traiteront spécifiquement de la prévention et de la prise en charge des pathologies chroniques, à l'instar du diabète, des affections cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle et des maladies respiratoires.

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Les participants débattront en outre des modalités d'amélioration de la pratique clinique quotidienne, du renforcement du rôle des structures de première ligne, et de l'intégration de l'intelligence artificielle pour le rapprochement des prestations de soins via la télémédecine. La responsabilité éthique du médecin face à la diffusion et à la propagation de fausses informations médicales et la sensibilisation contre les dangers des addictions aux stupéfiants figureront également au centre du programme.

Ce dernier prévoit une session de débat consacrée à la jeunesse et aux drogues, parallèlement à la formation de près de 500 citoyens dont des collégiens, des lycéens et des étudiants, au secourisme de proximité sous le thème « Formation du citoyen sauveteur », menée en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Mahdia.