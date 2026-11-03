Tunisie: Club Africain/Stade Tunisien - Le onze de départ dévoilé

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Le Club Africain a dévoilé son onze de départ pour affronter le Stade Tunisien, à l'occasion de leur rencontre en retard de la troisième journée du championnat.

L'entraîneur Maher Kanzari a choisi de titulariser les onze joueurs suivants : Mouhib Chamekh , Ghaith Zaâlouni, Ismaïla Simpara , Yassine Bouabid, Ghassan Meherssi , Saïdou Khan, Oussama Cherimi, Moataz Zaddem, Philippe Kinzumbi, Hamza Khadraoui et Sadok Kadida .

Les Clubistes abordent ce rendez-vous avec l'ambition de décrocher un résultat positif face à un adversaire stadiste qui entend également défendre ses chances.

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