Tunisie: Club Africain/Stade Tunisien - Le onze de départ dévoilé

Le Club Africain a dévoilé son onze de départ pour affronter le Stade Tunisien, à l'occasion de leur rencontre en retard de la troisième journée du championnat.

L'entraîneur Maher Kanzari a choisi de titulariser les onze joueurs suivants : Mouhib Chamekh , Ghaith Zaâlouni, Ismaïla Simpara , Yassine Bouabid, Ghassan Meherssi , Saïdou Khan, Oussama Cherimi, Moataz Zaddem, Philippe Kinzumbi, Hamza Khadraoui et Sadok Kadida .

Les Clubistes abordent ce rendez-vous avec l'ambition de décrocher un résultat positif face à un adversaire stadiste qui entend également défendre ses chances.