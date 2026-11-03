Tunisie/Egypte: Foot-CAN U17 - Le pays en lice face à l'Egypte le 10 novembre à Sousse

La sélection tunisienne de football des moins de 17 ans entamera sa participation au tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, en affrontant son homologue égyptienne au lieu de la sélection libyenne, le 10 novembre courant, à partir de 17h, au stade olympique de Sousse.

Ce changement au programme, indique un communiqué de l'Union Nord-Africaine de Football (UNAF) publié mardi, intervient suite au désistement de l'équipe de Libye. Le tournoi se déroulant désormais avec la participation de quatre sélections, à savoir ; la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Egypte, précise la même source.

L'UNAF a expliqué avoir reçu une correspondance de la Fédération libyenne de la discipline l'information de son désistement quant à sa participation audit tournoi programmé dans les villes de Sousse et Monastir.

Selon la communiqué de l'UNAF, le tournoi U17 qualificatif pour la CAN 2027 se jouera en trois journées, prévues les 10, 13 et 16 novembre dans deux stades ; le stade olympique de Sousse et le stade Mustapha Ben Jannet de Monastir. Le tournoi, note-t-on, devait préalablement se jouer sur cinq journées du 10 au 22 novembre.

Les deux premiers au terme du tournoi se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2027.