Tunisie: Mechkat Slama Khaldi présente les avancées de la facturation électronique et annonce le compte fiscal unifié pour début 2027

Le système de facturation électronique a réceptionné environ 1,8 million de factures numériques, dont près de 37 mille ont fait l'objet d'un règlement effectif. C'est le bilan officiel présenté ce mardi par la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi, lors d'une séance d'audition conjointe devant les commissions des finances de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

La ministre a expliqué, lors de l'exposé du projet de budget de la mission des Finances pour l'exercice 2027, que la plateforme de facturation électronique s'insère dans le cadre des chantiers de transformation numérique développés par son département. Cette orientation vise à moderniser les transactions financières, à consolider la transparence des opérations économiques et à optimiser leur traçabilité réglementaire.

Elle a ajouté que le ministère s'attache à moderniser ses architectures informatiques, à interconnecter les bases de données et à fluidifier l'échange automatisé d'informations entre les différentes structures publiques, une démarche de nature à élever la qualité des données disponibles pour l'administration et à faciliter les procédures de contrôle et de gestion.

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Parmi les chantiers numériques prioritaires en cours d'exécution figurent la dématérialisation des services de recouvrement à distance et la numérisation des déclarations fiscales, parallèlement au déploiement du compte fiscal unifié, dont l'entrée en exploitation effective est programmée pour le premier trimestre de l'année 2027.

Ce guichet unique virtuel permettra aux contribuables de consulter directement leurs dossiers, de vérifier leur situation fiscale globale, d'assurer le suivi de leurs engagements légaux et d'accéder à un ensemble de prestations liées aux télé-déclarations et aux télé-paiements.

La ministre des Finances a conclu en réaffirmant que la transformation numérique ne se résume pas à une simple transposition électronique des procédures existantes, mais englobe l'interconnexion globale des systèmes d'information des ministères et établissements publics afin d'accélérer le traitement des dossiers des citoyens.