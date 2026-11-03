Tunisie: Santé numérique, médicaments et greffes - Le pays et l'Espagne renforcent leur partenariat

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, s'est entretenu, hier, avec l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie, Isidro Antonio González Afonso, afin d'examiner les voies de développement de la coopération sanitaire entre les deux pays.

Les discussions ont principalement porté sur l'apport de l'hôpital numérique dans la modernisation des soins et du dossier médical électronique. Les deux parties ont également abordé les opportunités de partenariat dans la production pharmaceutique, la recherche scientifique et la collaboration avec la SIPHAT (Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie).

L'échange a, en outre, permis d'évoquer le partage d'expertises en matière de transplantation d'organes, de santé maternelle et infantile, de prévention des addictions, ainsi que le désenclavement sanitaire des zones intérieures et rurales. La démarche intégrée « Une seule santé » (One Health), reliant santé humaine, animale et environnementale, a également été mise en avant. À l'issue de la réunion, l'accent a été mis sur la nécessité d'élaborer rapidement un plan d'action opérationnel afin de traduire ces priorités stratégiques en projets concrets répondant aux besoins directs des citoyens.

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