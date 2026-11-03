Tunisie: Grand Tunis - Un projet de 151 millions d'euros pour moderniser et sécuriser le réseau d'eau potable

Réuni ce lundi, le bureau de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a transmis à la commission des Finances et du Budget un projet de loi portant approbation d'une convention de garantie conclue entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD). D'un montant de 111,5 millions d'euros, ce financement est destiné à contribuer au projet d'amélioration de la performance technique et énergétique du réseau d'eau potable dans le Grand Tunis, avec demande d'examen en urgence.

Le coût global du projet s'élève à 151,1 millions d'euros, répartis entre un prêt de la BAD de 111,5 millions d'euros, un don de l'Union européenne de 30 millions d'euros et une contribution de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à hauteur de 9,6 millions d'euros, selon le document explicatif accompagnant le texte de loi.

Prévu pour la période 2026-2031, ce projet vise à moderniser le réseau de distribution d'eau potable dans le Grand Tunis, à optimiser ses performances techniques et énergétiques, à réduire les pertes d'eau et les fuites, ainsi qu'à développer les systèmes de télésurveillance, de gestion à distance et de rationalisation de la consommation énergétique.

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Le programme s'articule autour de quatre composantes principales : la réhabilitation des réseaux d'adduction et de distribution d'eau (92,9 millions d'euros), la transition énergétique du réseau d'eau potable du Grand Tunis (24,6 millions d'euros), la numérisation de sa gestion et l'installation de systèmes intelligents (18,6 millions d'euros), ainsi que le renforcement des capacités techniques de la SONEDE en matière de gestion de projet (15 millions d'euros).

Les travaux consisteront notamment à réhabiliter environ 25 km de conduites d'adduction et 113 km de réseaux de distribution les plus endommagés, outre l'acquisition d'équipements de détection des fuites et l'installation d'un système central de mesure, de surveillance et de télégestion. Le projet prévoit également l'achat et la pose de 120 000 compteurs intelligents intégrés au système informatique commercial de la société, ainsi que le renforcement du recours aux énergies renouvelables grâce à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les sites de Ghedir El Golla et de Mornaguia.

Concernant les modalités du prêt, la période de remboursement est fixée à 20 ans, dont un différé de cinq ans. Le taux d'intérêt est variable, équivalent au taux Euribor à six mois majoré d'une marge de 0,8 %, auquel s'ajoutent une commission d'ouverture et une commission d'engagement de 0,25 % chacune.