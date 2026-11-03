Tunisie: ANPE - Lancement d'un concours externe pour le recrutement de 29 cadres et agents

L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) vient d'annoncer l'ouverture d'un concours externe sur épreuves. Cette campagne de recrutement vise à pourvoir 29 postes de cadres et d'agents dans diverses spécialités, tous destinés à renforcer les effectifs de l'établissement dans la région du Grand Tunis.

Rattachés aux exercices 2024, 2025 et 2026, les postes à pourvoir couvrent un large éventail de qualifications. L'agence recherche notamment 15 ingénieurs principaux spécialisés en génie civil, géologie, génie des procédés, pétrochimie, sciences de la mer, génie rural, eaux et forêts ou encore industries agroalimentaires. L'appel à candidature s'adresse également à 4 administrateurs titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en comptabilité ou en gestion des ressources humaines, ainsi qu'à 4 techniciens supérieurs spécialisés en maintenance industrielle et en mécatronique.

Par ailleurs, l'ANPE recrute 3 agents de gardiennage justifiant du niveau de la 6e année de l'enseignement de base et faisant preuve d'une bonne condition physique ainsi que de vigilance. Enfin, 3 postes d'ouvriers manuels sont ouverts pour accomplir des tâches simples ne nécessitant pas de formation spécifique.

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Les personnes intéressées par ces opportunités professionnelles exclusivement basées dans le Grand Tunis ont jusqu'au jeudi 3 décembre 2026 pour soumettre leur dossier. Les démarches de préinscription s'effectuent en ligne depuis le 2 novembre sur la plateforme officielle de l'agence.