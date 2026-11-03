Angola: La présidente de l'Assemblée nationale défend la participation des femmes à la résolution des conflits

Dar es Salaam — La présidente du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), Adão de Almeida, a défendu, lundi. à Dar es Salaam, l'implication effective des femmes dans les processus de prévention, de médiation, de négociation et de consolidation de la paix dans la région.

S'exprimant lors de la Conférence des femmes parlementaires de la CIRGL, il a mis en avant l'expérience de l'Angola en matière de résolution des conflits armés et a souligné l'engagement du pays à contribuer au rapprochement des parties et à la recherche de solutions politiques, africaines et durables aux conflits qui persistent sur le continent.

La présidente de l'Assemblée nationale angolaise a estimé que la construction d'une paix durable exige l'implication des populations directement touchées, la confiance entre les États et la participation effective des femmes aux processus de résolution des conflits.

Le leader du Parlement angolais a exprimé sa vive préoccupation face aux défis qui continuent d'affecter la région des Grands Lacs, notamment les conflits armés, les déplacements forcés de populations, l'exploitation illégale des ressources naturelles, la pauvreté et les tensions entre les communautés et les États.

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Il a déclaré que cette situation continue d'engendrer de graves conséquences humanitaires, en particulier pour les femmes et les enfants, et exige une réponse concertée fondée sur le dialogue, la diplomatie et des solutions politiques durables.

Dans ce contexte, il a plaidé pour la nécessité urgente de trouver des solutions aux conflits qui persistent dans la région, afin de créer les conditions de la stabilité, de la sécurité et du développement des populations.

Les femmes, actrices de la paix

Adão de Almeida a souligné que les femmes figurent parmi les principales victimes de l'instabilité, confrontées à des situations de déplacement forcé, de séparation familiale, d'interruption de la scolarité et à des risques accrus de violence et d'exploitation.

Il a toutefois estimé que le rôle des femmes ne devait pas être analysé uniquement sous l'angle des conséquences des conflits, et a mis en lumière leur implication dans l'organisation des réponses communautaires, l'aide apportée, la défense des droits humains et la promotion du dialogue et de la confiance entre les populations.

Selon ce responsable, les femmes sont des actrices de la paix qui contribuent à la réconciliation et à la cohésion sociale, même lorsque leur travail ne bénéficie pas de la reconnaissance institutionnelle qu'il mérite.

Il a donc soutenu que cette capacité d'intervention doit s'exprimer pleinement dans les instances décisionnelles, notamment par la création d'opportunités de participation active des femmes aux négociations de paix, aux institutions de sécurité régionales et internationales, ainsi qu'aux processus de reconstruction.

Le président du FP-CIRGL a également jugé essentiel de garantir la participation des femmes à la définition des politiques publiques qui répondent aux besoins des communautés et contribuent à la prévention de nouveaux conflits.

La Conférence des femmes parlementaires de la CIRGL se tiendra du 2 au 5 novembre à Dar es Salaam, en République-Unie de Tanzanie.

Elle réunira des représentantes des pays de la région afin d'examiner la contribution du leadership féminin à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable.