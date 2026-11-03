Angola: La ministre des Finances défend la stabilité des institutions africaines pour attirer les investissements

Luanda — La stabilité politique et un environnement des affaires favorable, facteurs essentiels pour garantir et stimuler la participation des investisseurs privés et attirer les capitaux internationaux dans les pays africains, ont été mis en avant ce mardi à Luanda par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Intervenant lors de la table ronde intitulée « Faire fructifier le capital : transformer la puissance financière de l'Afrique en moteur de croissance et d'emplois », le premier jour du 6e Sommet africain de l'industrie financière (AFIS), la gouvernante a souligné que la consolidation des fondamentaux économiques est la première étape pour renforcer la confiance des marchés et stimuler la croissance du secteur non pétrolier. À cet égard, Vera Daves de Sousa a déclaré que parmi les piliers essentiels à la durabilité économique figurent la maîtrise de l'inflation, la viabilité de la dette publique et des signes positifs de croissance du produit intérieur brut (PIB) hors pétrole.

« La stabilité politique, un environnement des affaires favorable, une inflation maîtrisée, une dette soutenable et des indicateurs positifs concernant le PIB hors pétrole, ainsi que la performance des recettes fiscales hors pétrole, ont démontré une croissance soutenue ces dernières années en Angola », a-t-elle déclaré. La gouvernante a également souligné les efforts déployés en matière de numérisation de l'administration publique, un processus visant à rapprocher les services des citoyens et à favoriser l'élargissement de l'assiette fiscale.

Pour la ministre des Finances, la création d'infrastructures stratégiques telles que les routes, les ponts, les réseaux de transport ferroviaire et l'énergie demeure une priorité, encourageant le recours aux partenariats public-privé (PPP), aux concessions et à l'utilisation du marché des capitaux afin d'attirer davantage d'investissements privés nationaux et étrangers. Dans son discours, la ministre a également affirmé que la prévisibilité et la solidité des institutions sont essentielles pour protéger l'environnement des affaires des perturbations potentielles liées aux cycles politiques.

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« Nous, gouvernements des pays africains, devons être en mesure d'inspirer confiance aux investisseurs, en démontrant que le cadre juridique et le fonctionnement des institutions sont stables et continus », a-t-elle insisté. Par ailleurs, Vera Daves de Sousa a appelé à une vision patriotique et à un engagement ferme des détenteurs de capitaux pour dynamiser les secteurs à fort potentiel de croissance, tels que l'agriculture, le tourisme et l'industrie légère, essentiels à l'intégration régionale et au commerce transfrontalier sur le continent africain.

Le Sommet de l'industrie financière africaine se tient à Angola jusqu'à mercredi, marquant la première édition de ce sommet annuel en Afrique australe et dans un pays lusophone (Angola). Placée sous le thème central « Faire fructifier le capital : accélérer la croissance grâce à la finance africaine », cette initiative est portée par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale.