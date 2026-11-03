Angola: Guterres félicite le pays pour ses 50 ans d'adhésion aux Nations Unies

Luanda — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a félicité l'Angola lundi à l'occasion du 50e anniversaire de son admission à l'Organisation, célébré le 1er décembre, et a salué la contribution du pays au renforcement du multilatéralisme.

M. Guterres a salué la contribution de l'Angola au renforcement du multilatéralisme, à la promotion de la paix et de la sécurité internationales et au développement durable. Selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, cette reconnaissance a eu lieu lors d'une rencontre entre M. Guterres et le Représentant permanent de l'Angola, Francisco José da Cruz, qui a présenté le programme commémoratif du cinquantième anniversaire de l'intégration du pays à l'Organisation.

À cette occasion, le Secrétaire général de l'ONU a également salué le rôle de l'Angola dans la prévention et le règlement pacifique des conflits ainsi que les efforts déployés pour promouvoir la paix et la sécurité internationales. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de contacts diplomatiques menés par le Représentant permanent de l'Angola, visant à mobiliser le soutien institutionnel et à assurer la participation de hauts responsables des Nations Unies à la Session commémorative de haut niveau, prévue le 1er décembre sous la présidence du Ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Dans le cadre de ces préparatifs, Francisco José da Cruz s'est entretenu les 15 et 16 octobre avec le Président de la 81e session de l'Assemblée générale, Khalilur Rahman, le Président du Conseil économique et social (ECOSOC), Amar Bendjama, et le Président de la Commission de consolidation de la paix, Omar Hilale. Ces rencontres ont permis de présenter les objectifs et les principales activités du programme commémoratif, ainsi que d'adresser les invitations aux entités concernées. Cet événement devrait réunir de hauts responsables des Nations Unies, des représentants des États Membres et d'autres invités.

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Ces réunions ont également permis de revenir sur le parcours de l'Angola au sein de l'Organisation depuis son admission le 1er décembre 1976, en soulignant son soutien aux processus de décolonisation, sa participation aux efforts internationaux pour promouvoir la paix et la sécurité, et le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine.

L'expérience de l'Angola en matière de réconciliation nationale, de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit a également été mise en avant, de même que sa contribution à la diplomatie préventive, à la médiation et à la consolidation de la paix, notamment dans la région des Grands Lacs. Sous le thème « L'Angola aux Nations Unies : 50 ans de multilatéralisme, de paix et de coopération pour l'avenir », les célébrations visent à mettre en lumière le parcours diplomatique du pays, à présenter ses priorités stratégiques et à réaffirmer son engagement envers les principes et les buts de la Charte des Nations Unies.

La session commémorative se tiendra de 11 h à 13 h, suivie d'une réception officielle réunissant des représentants de la communauté internationale et des partenaires de l'Angola. Marquant cinquante ans de participation active aux Nations Unies, l'Angola réaffirme sa détermination à contribuer à une Organisation plus représentative, efficace et axée sur les résultats dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable, conclut le communiqué.