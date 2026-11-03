Angola: Le ministre du Tourisme récompensé par le prix de la Personnalité de l'année à Londres

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a reçu dimanche, à Londres, au Royaume-Uni, le prix de la Personnalité de l'année du tourisme, lors des Africa Tourism Awards 2026 - The Balearica Awards.

Cette distinction salue le leadership et la vision stratégique du ministre dans la transformation du tourisme en Angola, ainsi que la promotion d'initiatives visant à positionner le pays comme une référence émergente pour stimuler l'investissement touristique en Afrique.

Ce prix est le fruit d'un processus d'évaluation combinant l'appréciation d'un jury indépendant et le vote du public, prenant en compte des critères tels que l'innovation, l'impact sur le développement touristique, la durabilité, le leadership et la contribution à la croissance de l'industrie touristique africaine, selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme parvenu mardi à l'ANGOP.

Parmi les initiatives justifiant cette reconnaissance figurent les réformes structurelles mises en oeuvre dans le secteur, notamment la simplification des procédures administratives, la numérisation des licences d'activités touristiques, l'aménagement du territoire et la revitalisation des concessions d'actifs touristiques.

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Ces mesures visent à améliorer le climat des affaires et à accroître la participation des investissements privés dans le secteur du tourisme, indique le document.

À l'échelle continentale et internationale, l'intégration de l'Angola en tant que premier pays africain cofondateur de l'UNT-PASS, plateforme mondiale des Nations Unies pour le tourisme conçue pour rapprocher les projets touristiques des investisseurs institutionnels et privés, est un fait marquant. Grâce à cette initiative, l'Angola a rejoint le groupe des pionniers dans la mise en place de nouveaux mécanismes internationaux de mobilisation des financements pour le tourisme.

L'autre étape importante est la participation de l'Angola en tant que pays hôte de l'ITB Berlin 2026, faisant de lui le troisième pays africain à assumer ce rôle lors de l'un des plus grands salons du tourisme au monde.

Cette initiative a permis à l'Angola d'accroître sa visibilité internationale, de mettre en valeur la diversité et le potentiel touristique du continent africain et de renforcer la présence de l'Afrique dans les principaux circuits mondiaux de promotion et d'affaires du tourisme, précise le document. Le prix a été reçu, au nom du ministre, par le directeur national des affaires économiques pour les concessions touristiques, Bruno Ricardo Cardoso de Matos.

Selon le ministère du Tourisme, cette distinction constitue une reconnaissance internationale du travail accompli pour faire du tourisme une activité économique stratégique, capable de générer des opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs, les jeunes et les communautés locales en Angola et sur le continent africain. La cérémonie des Africa Tourism Awards 2026 s'est déroulée dans le cadre de l'édition de cette année, qui récompense les personnes et les initiatives contribuant au développement de l'industrie touristique africaine.