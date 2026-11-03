Afrique: La BAD plaide pour une harmonisation des secteurs financier et productif du continent

Luanda — Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a défendu mardi, à Luanda, l'urgence d'harmoniser le fonctionnement des institutions financières et celui du secteur productif africain, afin de transformer le potentiel économique du continent en une prospérité réelle.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du 6e Sommet africain de l'industrie financière (AFIS), qui réunit les dirigeants des institutions financières, les régulateurs et les gouverneurs des banques centrales, il a souligné que la souveraineté financière et l'intégration économique de l'Afrique reposent sur la modernisation des structures de financement et un soutien continu au secteur privé. Pour étayer son propos, Sidi Ould Tah a utilisé la métaphore des « deux horloges » afin d'illustrer le décalage entre la bureaucratie institutionnelle et la réalité des entrepreneurs.

« Une horloge appartient aux institutions financières, mesurant les échéances de reporting et les cycles d'investissement ; l'autre, à l'entrepreneur, mesurant les jours avant la perte d'une commande ou les semaines avant la détérioration d'une récolte : les deux sont précises, mais elles n'indiquent pas le même temps », a-t-il expliqué. Selon le président de la BAD, pour remédier à cette situation, il convient de renforcer les partenariats stratégiques dans le cadre de la Nouvelle Architecture financière africaine pour le développement (NAFAD), afin de créer des processus de crédit et d'investissement plus agiles et prévisibles, adaptés aux micro, petites et moyennes entreprises.

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Concernant l'énergie, la souveraineté et le dividende démographique, il a également mis en avant l'initiative conjointe avec le Groupe de la Banque mondiale visant à étendre l'accès à l'électricité sur le continent, dans le cadre de la « Mission 300 ». Par ailleurs, il a souligné que des infrastructures résilientes, telles que des réseaux énergétiques et de transport fiables, sont essentielles à la compétitivité industrielle et à la transformation locale des matières premières. Sidi Ould Tah a souligné que le dividende démographique de l'Afrique doit être concrétisé grâce à un lien efficace entre l'éducation, l'investissement et des emplois de qualité pour les jeunes.

« La souveraineté financière exige de la discipline de la part de chacun d'entre nous. Notre défi n'est pas l'absence de richesse, mais sa conversion en une puissance financière durable au service des Africains », a-t-il affirmé. Le sommet sur l'industrie financière africaine se tient dans la capitale angolaise jusqu'à mercredi, marquant la première édition de ce sommet annuel en Afrique australe et dans un pays lusophone (Angola).

Placée sous le thème central « Faire fructifier le capital : accélérer la croissance grâce à la finance africaine », cette initiative est portée par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale.