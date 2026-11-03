Angola: Des cinéastes angolais triomphent au festival du film de Luanda

Luanda — Trois productions cinématographiques nationales ont raflé les premières places dans les catégories fiction, documentaire et court métrage lors de la 8e édition du Festival international du film de Luanda (FIC Luanda), qui s'est achevée lundi à la Cinémathèque nationale de Luanda.

Dans la catégorie Meilleur long métrage national, le prix a été décerné au film « A Vida de uma Zungueira » (La Vie d'une marchande ambulante), réalisé par Henrique Costa Junior. Dans la catégorie Documentaire national, le film « Artes ao Vivo - desde 2004 » (Arts vivants - depuis 2004) a remporté le prix, et dans la catégorie Court métrage national, le premier prix est revenu à « Você Sabe Quem Eu Sou?» (Sais-tu qui je suis ?), de Paulo Idalécio. Dans la catégorie court métrage national, le film « As Aventuras de Angosat » (Les Aventures d'Angosat) a reçu une mention honorable pour son audace esthétique et sa créativité, grâce à un format musical en plan-séquence qui dépeint la vivacité de la jeunesse angolaise.

En compétition internationale, le long métrage « CongoBoy » de Rafiki Fariala (République démocratique du Congo) a remporté le prix du meilleur long métrage international, tandis que « One Woman, One Bra » de Vincho Nchogu a reçu une mention honorable. Dans la catégorie documentaire international, le premier prix a été décerné à « Amílcar » de Miguel Eek, tandis que « Heading West in Zapata! » a reçu une mention honorable. Dans la catégorie court métrage international, le prix a été attribué à « The Last Harvest » de Nuno Miranda.

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Le FIC Luanda 2026 a marqué le retour du festival après onze ans d'absence, réunissant plus de 100 films provenant de 20 pays et attirant plus de six mille spectateurs durant cinq jours de projections, d'ateliers et de conférences dans la capitale angolaise. Le cinéaste et réalisateur angolais Henriques Costa Júnior s'est dit profondément satisfait de la reconnaissance internationale obtenue par son dernier film, inspiré de la vie et de la carrière de la personnalité publique Juliana Cafrique. L'auteur a souligné le dévouement et la conviction qui ont animé tout le processus créatif.

« Ce film a remporté d'importantes récompenses, confirmant ainsi le parcours d'une nouvelle génération de créateurs sur la scène culturelle et cinématographique, au-delà des frontières », a-t-il déclaré. À cette occasion, le réalisateur Henriques Costa « Dito » a déclaré que le succès international de la bande-annonce laissait présager la réussite de son film, soulignant qu'il s'agissait de sa troisième distinction à l'âge de 31 ans. Le cinéaste et membre du jury, Miguel Hurts, a considéré le retour du FIC-Luanda comme une étape fondamentale pour le renforcement de l'industrie cinématographique angolaise.

En marge de la cérémonie de clôture de l'événement, qui a débuté le 28 octobre, il a insisté sur le fait que le festival est une marque placée sous la tutelle institutionnelle du ministère de la Culture et de l'Institut du film. « Nous espérons qu'il n'y aura plus d'interruptions et que ce festival continuera d'accompagner les générations futures », a-t-il affirmé.

Évaluant le paysage cinématographique national, le cinéaste a reconnu l'existence d'une évolution qualitative et quantitative de la production cinématographique en Angola, mais a plaidé pour un investissement financier plus important afin d'élever encore les standards de représentation et de production.