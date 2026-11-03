Congo-Kinshasa: La Première ministre met en lumière la situation des femmes au coeur des conflits

Dar es Salaam — La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Tuluka, a mis en lumière la situation des femmes et des filles vivant au cœur des conflits dans l'est de son pays et a souligné les souffrances causées par la violence, les déplacements forcés, la peur et la perte de proches.

S'exprimant lors de la Conférence des femmes parlementaires, qui se tient à Dar es Salaam et où la délégation angolaise est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, elle a souligné que derrière chaque crise, « il y a des vies humaines, des familles sans protection, des mères cherchant refuge pour leurs enfants et des filles privées de leur droit à l'éducation ». Malgré l'adversité, elle a salué le courage et la résilience de ces femmes, affirmant qu'elles ont besoin non seulement d'admiration, mais aussi de sécurité, de justice, de paix et de perspectives d'avenir.

La dirigeante a réaffirmé la nécessité d'une paix fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la protection des civils et la participation effective des femmes aux processus de prévention des conflits, de la médiation et de la reconstruction. S'adressant aux présidents et aux parlementaires, elle a souligné le rôle fondamental des institutions législatives dans la promotion de l'égalité des sexes et la protection des droits des femmes, à travers trois instruments principaux : la législation, le budget et le contrôle parlementaire.

Judith Tuluka a toutefois demandé que la conférence de Dar es Salaam aboutisse à des décisions concrètes, assorties de priorités claires, de mécanismes de suivi et de la participation directe des femmes touchées par les conflits à la définition des solutions. Elle a insisté sur le fait qu'« une paix construite sans la participation des femmes risque d'être fragile, tandis qu'une paix qui les intègre a plus de chances d'être durable ».

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En conclusion, elle a encouragé les femmes parlementaires africaines à jouer un rôle actif dans la transformation de la région, en plaidant pour l'ouverture d'espaces de pouvoir et la création des conditions leur permettant d'exercer pleinement leur leadership.