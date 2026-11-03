Congo-Kinshasa: Seconde Guerre mondiale - Le pays et la Belgique honorent la mémoire des soldats de la Force publique décédés au Moyen-Orient

La République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique ont honoré au cours d'une cérémonie ce jeudi 29 octobre 2026, au Fayid War Cemetery, à Ismaïlia, la mémoire des soldats membres de la Force publique qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale en Égypte et au Moyen-Orient.

Prenant la parole, le Ministre Délégué à la Défense chargé des Anciens Combattants, Ntambwe Mposhi Eliezer Charmant, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du devoir de mémoire envers les vaillants soldats congolais qui ont combattu pour l'établissement de la paix dans le monde.

« Certains d'entre eux ne sont jamais repartis au Congo. Leur destin les a conduits jusqu'en Égypte, où ils ont trouvé leur dernier repos, simplement parce qu'ils ont accepté de combattre en faveur du retour de la paix dans le monde », a indiqué le Ministre Délégué en charge des Anciens combattants, Eliezer Charmant Ntambwe Mposhi. Il a ensuite souligné que cette commémoration est également dédiée aux vaillants soldats qui combattent en ce moment sous le drapeau pour défendre la patrie contre l'agression injuste que subit notre pays dans sa partie orientale.

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« Vous vous êtes battus jusqu'à laisser votre peau et être enterrés ici en Égypte. Je tiens également à vous informer que votre pays est en train de brûler parce qu'il y a la guerre au Congo. Je vous prie de donner la force à ceux qui ont suivi votre voix. C'est-à-dire les militaires qui se battent aux côtés du Président de la République, Félix Tshisekedi, pour vaincre l'agression que nous subissons », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République Démocratique du Congo en Égypte, Kasongo Musenga Jean-Baptiste, a soutenu qu'en ce lieu de recueillement, la République Démocratique du Congo honore le courage, le sens du devoir et l'esprit de sacrifice dont ont fait preuve les soldats de la Force publique. Il a ajouté que cette cérémonie exprime la volonté de la République Démocratique du Congo de préserver cette histoire et de la transmettre aux générations futures.

« En ce lieu de recueillement, la République Démocratique du Congo s'incline respectueusement devant la mémoire de ses soldats disparus. Nous honorons leur courage, leur sens du devoir et le sacrifice ultime qu'ils ont consenti. Notre présence en ce lieu dépasse le cadre d'une cérémonie protocolaire. Elle exprime notre volonté de préserver cette histoire et de la transmettre aux jeunes générations », a déclaré l'Ambassadeur Kasongo Musenga.

Cette commémoration a été organisée par la Commonwealth War Graves Commission, les Ambassades de la République Démocratique du Congo et du Royaume de Belgique en Égypte. La Force publique était une force militaire créée en 1885 par le roi Léopold II au sein de l'État Indépendant du Congo, puis du Congo-Belge. Elle a combattu durant la Seconde Guerre mondiale, remportant plusieurs victoires, notamment à Saio, après la prise d'Assosa et la bataille de Gambela.

Outre le Ministre Délégué à la Défense, chargé des Anciens Combattants, Ntambwe Mposhi Eliezer Charmant, et l'Ambassadeur de la RDC en Égypte, Kasongo Musenga, la cérémonie a également connu la participation de l'Ambassadeur du Roi des Belges en Égypte, Bart De Groof.

Notons que des autorités égyptiennes, ainsi que plusieurs Ambassadeurs et Attachés Militaires et de Défense de différents pays, ont également pris part à cette commémoration.