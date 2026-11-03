Congo-Kinshasa: Après une forte mobilisation de Madimba Forever à Kisantu, Kongo Central - Prodige Miangu adhère à l'AVC !

Le jeune acteur politique de Madimba, Maître Prodige Miangu, a marqué une nouvelle étape dans son parcours politique, le samedi 31 octobre 2026, à Kisantu, dans la province du Kongo Central, à l'occasion d'une marche de soutien aux institutions nationales et provinciales de la République démocratique du Congo, couplée à son adhésion officielle au parti politique Autre Vision du Congo (AVC).

Accompagné des membres de son ASBL Madimba Forever et de plusieurs jeunes venus de différentes localités du territoire de Madimba, Prodige Miangu a pris part à cette mobilisation qui a drainé de nombreux sympathisants dans les rues de Kisantu.

Parti de Kimbala, précisément devant la CAMEC, le cortège a emprunté plusieurs artères de la ville avant de chuter à la Gare de Kisantu, où se trouve le bureau du parti politique Autre Vision du Congo (AVC), dirigé par Didier Budimbu, ministre des Sports et Loisirs. Tout au long du parcours, les manifestants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République à travers différents messages. Cette marche a également permis à l'organisation Madimba Forever de mettre en évidence sa capacité de mobilisation, avec une participation importante de la jeunesse du territoire de Madimba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la mobilisation populaire, cette journée a été marquée par l'adhésion officielle de Maître Prodige Miangu au parti politique Autre Vision du Congo (AVC), au sein duquel il intègre les rangs en qualité de cadre. Cette adhésion a été accompagnée par celle de plusieurs membres et sympathisants de sa structure Madimba Forever, qui ont également rejoint cette formation politique. A travers cette démarche, le jeune leader formalise ainsi son engagement au sein de l'AVC et inscrit son action politique dans une nouvelle dynamique partisane. La forte présence des jeunes issus de différentes localités de Madimba a constitué l'une des principales caractéristiques de cette activité. À travers cette marche, Madimba Forever a affiché sa volonté de poursuivre son engagement dans l'espace public et de participer aux initiatives à caractère politique et citoyen.

Pour Maître Prodige Miangu, cette nouvelle étape ouvre également la perspective d'une présence plus structurée dans la vie politique de son territoire. Reste désormais à savoir comment cette mobilisation et ces nouvelles adhésions se traduiront dans la durée, notamment à travers des initiatives concrètes en faveur des populations de Madimba. Entre marche de soutien, mobilisation de la jeunesse et adhésion à l'AVC, le rendez-vous du 31 octobre à Kisantu aura ainsi constitué un moment important dans le parcours politique de Maître Prodige Miangu.