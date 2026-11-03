Afrique: JOJ Dakar 2026 - Ali Zain, le papillon égyptien qui fait sensation dans les bassins

Au complexe aquatique de la Tour de l'Œuf, la natation égyptienne tient l'une de ses belles révélations. En remportant la finale du 100 mètres papillon avec un chrono de 52''16, le jeune nageur Ali Zain s'est illustré parmi les figures marquantes des premiers jours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Au terme d'une course maîtrisée, le nageur égyptien a su imposer son rythme face à ses adversaires. Dès les premiers mètres, sa puissance et la régularité de ses mouvements lui ont permis de prendre l'avantage. Une prestation qui a suscité l'enthousiasme du public dakarois, témoin de cette belle démonstration dans les bassins.

Quatre années de travail récompensées

Derrière cette médaille d'or se dessine un parcours fait de discipline, de persévérance et de sacrifices. Pour Ali Zain, cette victoire représente l'aboutissement de plusieurs années d'efforts consacrés à la préparation de cette échéance.

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« J'ai travaillé d'arrache-pied pendant quatre ans pour vivre ce moment précis », a confié le jeune athlète à sa sortie du bassin. Encore marqué par l'intensité de la course, il a également évoqué l'émotion ressentie au moment de découvrir son résultat : « Quand j'ai touché le mur et vu le panneau d'affichage, tout le poids des entraînements et des sacrifices s'est envolé. »

Mais au-delà de cette consécration individuelle, le nageur savoure également l'expérience humaine et sportive que lui offrent les JOJ. Entre les entraînements, les moments de partage avec ses coéquipiers au village olympique et les rencontres avec les jeunes athlètes venus de différents horizons, Ali Zain découvre une compétition qui dépasse le seul enjeu des médailles.

Cette expérience nourrit aussi ses ambitions. Le jeune Égyptien voit dans cette compétition une étape importante de son parcours et un tremplin vers les plus grandes échéances internationales, avec notamment le rêve de participer un jour aux Jeux olympiques seniors.

Une performance qui illustre le potentiel de la natation africaine

Son sacre vient également mettre en lumière le dynamisme de la natation égyptienne, qui compte parmi les disciplines sportives où le pays s'est construit une solide réputation sur le continent. À travers cette nouvelle génération de nageurs, l'Égypte confirme ses ambitions et sa capacité à former de jeunes talents compétitifs sur la scène internationale.

Pour Ali Zain, cette victoire à Dakar constitue ainsi bien plus qu'une médaille supplémentaire au palmarès de sa délégation. Elle témoigne du potentiel d'une jeunesse africaine déterminée à se faire une place dans les grandes compétitions sportives.

Alors que les épreuves de natation se poursuivent dans la capitale sénégalaise, le jeune champion égyptien peut désormais savourer son succès tout en gardant le regard tourné vers ses prochains défis. À Dakar, Ali Zain a franchi une étape importante de son parcours et fait rayonner les couleurs de son pays.