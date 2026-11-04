Nigeria: La Bourse nigériane débute le mois de novembre sur une vague de prises de bénéfices

Le marché boursier nigérian a débuté le mois de novembre 2026 sur une note négative, les prises de bénéfices sur plusieurs titres de premier plan ayant entraîné une baisse de l'indice de référence du marché. L'indice All-Share de la Nigerian Exchange Limited (NGX ASI) a enregistré une légère baisse, marquant un début de mois en demi-teinte. Ce changement de sentiment chez les investisseurs a entraîné l'indice global du marché à la baisse.

Le NGX ASI a reculé de 0,02 %, clôturant à 254 245,21 points, tout en conservant un solide rendement depuis le début de l'année de 63,38 %. En conséquence, la capitalisation boursière a perdu 35 milliards de nairas, s'établissant à 165 080 milliards de nairas. Cette tendance négative a été principalement influencée par la baisse des cours des actions à grande et moyenne capitalisation, notamment celles d'Aradel Holdings, de Nestlé Nigeria, de Vitafoam Nigeria, de Zenith Bank et de Guaranty Trust Holding Company (GTCO).

Le sentiment du marché est resté négatif, les 41 titres en baisse l'emportant sur les 21 en hausse. Consolidated Hallmark Insurance a mené le peloton des gagnants, progressant de 10 % à 7,15 nairas par action, suivie par Livestock Feeds avec une hausse de 9,77 %. À l'inverse, Champion Breweries et Uni Assurance ont toutes deux figuré en tête du classement des perdantes, avec une baisse de 10 % chacune. Le volume total des actions échangées a diminué de 48,2 % pour s'établir à 517,26 millions d'unités, pour une valeur de 47,48 milliards de nairas, réparties sur 54 015 transactions.

Les transactions sur les actions de Honeywell Flour Mill ont dominé l'activité avec 74,185 millions d'unités pour une valeur de 1,793 milliard de nairas, tandis qu'Access Holdings et Guaranty Trust Holding Company (GTCO) ont également enregistré des volumes de transactions importants. Les prises de bénéfices sur les principales valeurs suggèrent que les investisseurs consolident leurs gains après la solide performance du marché tout au long de l'année. Ce changement de comportement des investisseurs a un impact sur la valorisation des principales entreprises et pourrait influencer les stratégies d'investissement à court terme.

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À l'horizon, Cowry Assets Management Limited prévoit qu'une pression à la vente soutenue et une faible ampleur du marché pourraient limiter toute reprise immédiate. Toutefois, la société a noté que des achats sélectifs à bas prix pourraient potentiellement atténuer de nouvelles pertes, ce qui laisse entrevoir des perspectives prudentes pour le marché à court terme. Les investisseurs suivront probablement ces dynamiques à la recherche d'opportunités dans le contexte du sentiment actuel.

Points clés à retenir

Le début de mois de novembre 2026, marqué par une baisse de 0,02 % de l'indice NGX All-Share, laisse entrevoir une période de prise de bénéfices après une année exceptionnellement forte. Avec un rendement solide de 63,38 % depuis le début de l'année, les investisseurs semblent tirer profit des gains importants accumulés au cours des derniers mois.

Ce comportement est particulièrement visible chez les valeurs à grande et moyenne capitalisation telles que Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Aradel Holdings et Zenith Bank, qui ont enregistré une baisse de leur cours. Si un léger recul du marché peut sembler préoccupant, il s'agit souvent d'une correction salutaire, les investisseurs rééquilibrant leurs portefeuilles et consolidant leurs bénéfices, plutôt que d'un affaiblissement fondamental du marché. La tendance négative du marché, avec davantage de titres en baisse que de titres en hausse, souligne ce sentiment de prudence.

Cependant, la vigueur sous-jacente indiquée par la performance substantielle enregistrée depuis le début de l'année suggère que le marché reste attractif. Les analystes de Cowry Assets Management Limited anticipent une pression à la vente persistante et une faible ampleur du marché à court terme, mais prévoient également des opportunités pour des achats sélectifs à bon prix.

Cela implique que, même si la reprise généralisée pourrait être lente, certaines actions sous-évaluées pourraient tout de même susciter l'intérêt des investisseurs, empêchant ainsi un effondrement plus marqué du marché. Cette dynamique reflète un marché qui arrive à maturité, où les investisseurs font preuve de plus en plus de discernement, en équilibrant risque et rendement après une période de croissance rapide.