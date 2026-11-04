Nigeria: Les institutions financières nigérianes s'intéressent aux services liés aux stablecoins alors que leur adoption ne cesse de croître

Les banques, les gestionnaires d'actifs et les fintechs nigérianes envisagent de proposer des services liés aux stablecoins et aux actifs numériques.

Cette expansion potentielle vers le secteur financier traditionnel a été soulignée par Buchi Okoro, cofondateur et PDG de Quidax. M. Okoro s'est exprimé lors de l'événement « The Exchange » organisé à Lagos par Quidax et Tether, qui a réuni des régulateurs, des dirigeants et des acteurs clés du secteur.

Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour maintenir une valeur stable, généralement indexée sur le dollar américain. Contrairement aux cryptomonnaies volatiles, les stablecoins adossés au dollar, comme l'USDT de Tether, visent un rapport de valeur de un pour un. Leur attrait sur les marchés émergents tient au fait qu'ils facilitent les paiements transfrontaliers et donnent accès à des actifs indexés sur le dollar. Quidax vise à accompagner les institutions qui se lancent sur ce marché en leur proposant une infrastructure et des conseils réglementaires, en mettant l'accent sur la conformité et la confiance.

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L'intérêt des institutions va de pair avec une activité importante en matière d'actifs numériques au Nigeria. Le Fonds monétaire international a indiqué que le Nigeria avait enregistré environ 59 milliards de dollars d'entrées de crypto-actifs entre juillet 2023 et juin 2024. Les données de Chainalysis citées par la Commission des valeurs mobilières (SEC) montrent en outre que le Nigeria a contribué à hauteur de plus de 92,1 milliards de dollars à la valeur sur la chaîne de l'Afrique subsaharienne, qui s'élevait à 205 milliards de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, ce qui en fait le plus grand marché de la région. Le Nigeria s'est également classé troisième au niveau mondial dans l'indice mondial d'adoption des cryptomonnaies de 2026.

Cet engagement institutionnel croissant pourrait permettre d'intégrer les actifs numériques aux services financiers de base, allant au-delà des traders individuels pour englober les paiements transfrontaliers et les transactions commerciales. Pour des entreprises comme Quidax, cela représente une opportunité de devenir un partenaire clé pour les institutions. Pour les investisseurs, cela signifie un meilleur accès à des actifs indexés sur le dollar, offrant une couverture potentielle contre la dépréciation du naira et l'inflation. Cette expansion pourrait élargir l'offre de produits et permettre de tirer parti d'une économie numérique en pleine évolution.

Le cadre réglementaire reste un élément crucial pour les institutions financières qui envisagent de proposer des services liés aux stablecoins. John Briggs, directeur du bureau régional de la SEC à Lagos, a souligné l'importance croissante de la réglementation et de la protection des investisseurs dans le contexte de la croissance des actifs numériques. Quidax a reçu un accord de principe de la SEC en août 2024, bien que cela ne constitue pas un enregistrement complet. La SEC a précisé le 29 octobre qu'aucun opérateur d'actifs numériques n'avait encore obtenu d'enregistrement complet, soulignant ainsi que l'élaboration du cadre réglementaire était toujours en cours.

Points clés à retenir

L'intérêt croissant des institutions pour les stablecoins au Nigeria reflète une tendance plus large à l'adoption des actifs numériques, motivée par des réalités économiques. Le Fonds monétaire international a noté que les ménages et les petites entreprises nigérianes recourent de plus en plus à des crypto-actifs indexés sur le dollar pour effectuer des transferts d'argent internationaux, en réponse à la dépréciation du naira, à la forte inflation et à l'accès limité aux devises étrangères ces dernières années.

Si les stablecoins offrent une solution pratique pour les transactions transfrontalières et l'accès à des actifs indexés sur le dollar, leur utilisation généralisée pose des défis importants en matière de politique monétaire et de réglementation financière. Le FMI a mis en garde contre un risque de « dollarisation numérique », qui pourrait affaiblir la demande de naira et réduire l'efficacité de la politique monétaire nationale. Les préoccupations portent également sur les risques de blanchiment d'argent et les difficultés à surveiller les transactions en dehors des circuits financiers traditionnels. John Briggs, de la Commission des valeurs mobilières (SEC), a souligné ces impératifs réglementaires, affirmant que la croissance de l'activité liée aux actifs numériques rend la protection des investisseurs primordiale

. Il a insisté sur le fait que les Nigérians utilisent déjà les actifs numériques pour gérer le risque de change, et que la question cruciale est de veiller à ce que cet avenir de la finance repose sur la confiance et un cadre réglementaire solide. Les efforts continus de la SEC pour superviser les opérateurs d'actifs numériques, comme en témoigne l'autorisation de principe accordée à Quidax, soulignent sa volonté de trouver un équilibre entre innovation, stabilité et protection des consommateurs sur le marché nigérian des actifs numériques, en pleine expansion.