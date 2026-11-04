Cote d'Ivoire: Alios Finance Côte d'Ivoire annonce une multiplication par près de quatre de son bénéfice

La Société africaine de crédit automobile (SAFCA), opérant sous le nom d'Alios Finance Côte d'Ivoire, a annoncé une hausse significative de son bénéfice net au troisième trimestre 2026. Le bénéfice net de la société a presque quadruplé par rapport à la même période de l'année précédente. Ces résultats, publiés le 3 novembre 2026, témoignent d'une phase de croissance remarquable pour cette société africaine de financement automobile.

Cette forte croissance du bénéfice s'explique par une hausse de 39,2 % du produit net bancaire, qui a atteint 4,57 milliards de FCFA au 30 septembre 2026, contre 3,28 milliards de FCFA en 2025. Un facteur clé a été le renversement de tendance du coût du risque, qui est passé d'une charge nette de 175 millions de FCFA en 2025 à un gain net de 88 millions de FCFA en 2026. La direction a attribué cette amélioration à un portefeuille de haute qualité et à l'efficacité des efforts de recouvrement.

Le résultat net de la SAFCA a bondi à 1,206 milliard de FCFA à la fin du mois de septembre 2026, soit une hausse de 294 % par rapport aux 306 millions de FCFA enregistrés un an plus tôt. Le total du bilan de la société a progressé de 82,2 %, passant de 80,54 milliards de FCFA à 146,75 milliards de FCFA sur la même période. Les opérations avec la clientèle ont progressé de 23,8 % pour atteindre 72,58 milliards de FCFA, tandis que les opérations de trésorerie et avec les établissements de crédit ont bondi de 149,5 % pour s'établir à 18,21 milliards de FCFA. Les capitaux propres et ressources assimilées ont également augmenté de 56,2 %, atteignant 8,62 milliards de FCFA.

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Cette performance témoigne d'une expansion significative de la taille de la SAFCA, démontrant sa capacité accrue à transformer son chiffre d'affaires en bénéfices. La société a mené à bien une augmentation de capital le 11 juin 2026, levant 1,5 milliard de FCFA avec un taux de souscription de 100 %, renforçant ainsi sa base de capital à 4,75 milliards de FCFA. Le strict respect des exigences réglementaires -- les ratios de solvabilité, de fonds propres de catégorie 1 et d'endettement dépassant tous les seuils minimaux -- renforce encore la confiance des investisseurs. À la BRVM, l'action de la SAFCA a affiché une tendance annuelle solide, enregistrant une hausse de 69,44 % depuis le début de l'année malgré les récentes corrections du marché.

La SAFCA prévoit de maintenir sa dynamique de croissance en développant son activité de crédit en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la sous-région, notamment au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. La société vise également à diversifier son offre client et ses sources de financement. La direction poursuivra ses efforts pour maîtriser le coût du risque et les charges d'exploitation afin de consolider ces acquis et d'assurer une croissance à long terme.

Points clés à retenir

Les résultats exceptionnels de SAFCA au troisième trimestre 2026, marqués par une multiplication par près de quatre de son bénéfice net, soulignent une évolution significative de ses capacités opérationnelles et financières, annonçant un « changement d'échelle » pour cette société africaine de crédit automobile. Cette performance va au-delà d'une simple croissance de l'activité et reflète une transformation stratégique portée à la fois par l'augmentation du chiffre d'affaires et par une meilleure gestion des risques.

La capacité de la société à transformer le coût du risque en bénéfice net, associée à une croissance robuste du produit net bancaire, met en évidence une gestion efficace de son portefeuille de prêts et de ses processus de recouvrement. De plus, l'expansion substantielle de son bilan, portée par l'augmentation des opérations clients et la diversification des sources de financement, positionne la SAFCA pour une croissance durable dans toute la sous-région.

La réussite de l'augmentation de capital de 1,5 milliard de FCFA, entièrement souscrite sur le marché financier régional de l'UEMOA, a non seulement renforcé son capital social, mais aussi consolidé ses fonds propres, lui apportant ainsi la solidité financière nécessaire à ses projets d'expansion en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Ce renforcement stratégique, associé au strict respect des ratios prudentiels réglementaires, témoigne d'une institution bien gérée, prête à tirer parti des opportunités offertes par le paysage financier ouest-africain.

La performance boursière positive enregistrée depuis le début de l'année sur le BRVM confirme une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la trajectoire de la SAFCA et son potentiel de création de valeur continue sur le marché régional.