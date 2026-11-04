Sénégal: Sénégal - Moody's Dégrade la Note Souveraine à CA

L'agence de notation internationale Moody's a dégradé la note souveraine du Sénégal en devises de Caa2 à Ca le 2 novembre 2026.

Cette cinquième dégradation intervient moins de deux mois après une précédente baisse le 28 août 2026. Elle fait suite à l'annonce par Dakar en septembre de son intention de recourir au Cadre commun du G20 pour le traitement de sa dette. La nouvelle note Ca indique un "risque de crédit extrêmement élevé" pour le pays.

Alors qu'une note Caa2 évalue la probabilité de non-paiement, la note Ca signifie que le défaut est désormais le scénario de base, la question centrale étant l'ampleur des pertes pour les créanciers. Moody's anticipe des pertes substantielles pour les créanciers privés extérieurs dans le cadre d'un futur traitement de la dette, ne sanctionnant plus seulement les équilibres budgétaires. La perspective pour la monnaie locale est stable, mais cela n'indique pas d'optimisme.

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La dette en monnaie locale représente environ un tiers de la dette totale du gouvernement central sénégalais. En choisissant de préserver cette part, Dakar réduit le périmètre des créances susceptibles d'être concernées par une restructuration. La charge de l'ajustement se concentre alors davantage sur les autres catégories de créanciers, notamment les détenteurs d'obligations internationales. C'est ce déplacement du risque que Moody's sanctionne.

Cette dégradation a des implications significatives pour les investisseurs et les entreprises sénégalaises. Elle affecte l'éligibilité du pays à certains indices et portefeuilles, les clauses contractuelles, les exigences de garanties et les plafonds applicables aux entreprises nationales. La note souligne la difficulté à protéger le marché financier régional, restaurer la crédibilité de l'État et préserver le financement de l'économie.

Le choix de préserver la dette en monnaie locale est une contrainte, car la décoter frapperait les bilans bancaires de la zone UEMOA, risquant une contagion régionale intolérable. Cette protection a un coût caché : le Sénégal reste dépendant du marché régional, sa seule source de financement. Si les banques se chargent davantage en titres publics, cela peut entraîner des rendements élevés et un crédit rationné pour le secteur privé. La perspective stable indique que Moody's estime les risques autour de cette notation équilibrés grâce au soutien de l'UEMOA.

Points clés à retenir

La récente dégradation par Moody's est présentée comme une conséquence administrative plutôt qu'une révélation économique. Le rapport suggère que Moody's est "en retard sur le marché", les prix des eurobonds sénégalais ayant probablement déjà intégré les pertes attendues suite à l'annonce de Dakar d'utiliser le Cadre commun du G20.

L'impact réel de la dégradation réside dans ses effets sur l'éligibilité aux indices, les clauses contractuelles, les exigences de garanties et les plafonds pour les entreprises sénégalaises. Un aspect crucial est la décision stratégique du Sénégal de préserver sa dette en monnaie locale, représentant environ un tiers de sa dette publique.

Ce choix est une nécessité pour éviter de nuire aux bilans bancaires de l'UEMOA et de risquer une contagion régionale. Cependant, cette protection transfère le fardeau de l'ajustement vers les créanciers internationaux, ce que Moody's sanctionne. Cela crée un coût caché : la dépendance continue du Sénégal au marché régional, sa seule source de financement, pouvant entraîner des rendements élevés et un crédit rationné pour le secteur privé.

Le paradoxe d'une perspective stable, malgré la sévérité de la dégradation, indique que Moody's considère les risques autour de cette notation extrêmement dégradée comme relativement équilibrés, en partie grâce au soutien de l'appartenance du Sénégal à l'UEMOA.