Congo-Kinshasa: Les victimes de viol pénalisées par les restrictions du FRN

Au Nord-Kivu, MSF dénonce les restrictions imposées par le FRN aux victimes de violences sexuelles. L'obligation de porter plainte avant d'accéder aux soins risque de décourager les survivantes.

Dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, les restrictions imposées dans les zones contrôlées par le nouveau mouvement rebelle, le Front pour la refondation de la nation, empêchent les femmes victimes de violences sexuelles d'avoir un accès facile aux soins

Médecins sans frontières a alerté sur la situation de ces femmes, obligées de porter plainte pour avoir accès à une prise en charge. Un impératif qui les dissuade parfois de se rapprocher des centres de santé.

Porter plainte avant les soins, un frein pour les victimes

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Médecins sans frontières estime que certaines restrictions dictées par le FRN risquent d'affaiblir la confiance des patientes envers les structures de santé. MSF souligne en particulier l'obligation, pour les femmes victimes de viol, de porter plainte, avant de pouvoir accéder aux soins.

"Par exemple, porter plainte comme condition pour avoir accès aux soins pourra pousser certaines patientes à s'éloigner des structures sanitaires. L'accès aux soins pour les survivantes des violences sexuelles doit rester rapide, sûr, confidentiel et non conditionné. Les mesures susceptibles de rendre le parcours plus compliqué, ou de le retarder, pourront décourager l'accès aux soins", explique Christopher Mambula, responsable de programme pour MSF.

Les ONG contraintes de contourner les règles du FRN

Les difficultés touchent aussi les organisations locales. Une responsable, qui a requis l'anonymat, raconte comment celles-ci doivent contourner les nouvelles règles imposées par le FRN.

"Nous devrions réinsérer cinquante femmes victimes de violences sexuelles. On a été obligé de changer le titre du projet en "cinquante femmes ciblées". En tant qu'acteurs humanitaires, nous n'appelons pas le chien par son nom », regrette-t-elle avant de souligner que cela « jouerait sur la psychologie des victimes, parce qu'elles ne vont pas vraiment être bien prises en charge, du fait qu'on ne sait pas toujours qui est l'auteur du viol. On essaie un peu de se réserver sur certaines choses."

Les humanitaires réclament la protection des survivantes

L'alliance Amani Humanitarian, qui regroupe plusieurs organisations de lutte contre les violences basées sur le genre, appelle à lever les obstacles et à garantir la protection des victimes.

"Nous demandons que cette situation soit clarifiée et que tout obstacle à leur accès aux services soit levé. Nous appelons les autorités de facto à garantir la protection des survivantes, à faciliter leur accès aux soins et aux services de prise en charge, à respecter la confidentialité et à permettre aux organisations humanitaires de poursuivre leur travail, en toute indépendance et sécurité", insiste Idriss Kamis, coordonnateur de projet pour l'alliance Amani Humanitarian.

Ce qui inquiète aussi les acteurs humanitaires, c'est que les nouvelles exigences imposées aux victimes risquent de compromettre la confidentialité de leur prise en charge et de les exposer davantage à leurs agresseurs, ou à des représailles.