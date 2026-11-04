Sénégal: Rejet loi de finances rectificative au pays - Le ping-pong parlementaire se poursuit

analyse

Petit à petit, ce que bien des Sénégalais redoutaient le plus se concrétise : le blocage des institutions, né de la guéguerre entre les têtes de l'Exécutif et du Législatif, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Pas plus tard qu'hier, mardi, l'Assemblée nationale du Sénégal a rejeté en séance plénière, le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Un rejet massif et définitif - par 109 voix contre, 20 pour et 3 abstentions - dans un Parlement dominé par le PASTEF et l'opposition.

Bien sûr, les arguments n'ont pas manqué aux votants. La majorité parlementaire, emmenée par le PASTEF, critique un manque de sincérité budgétaire, des désaccords sur les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi qu'un manque de clarté sur la soutenabilité de la dette et la réduction de certains investissements publics.

Au vu des enjeux, ce rejet constitue un coup de massue pour le pouvoir en place. Pour rappel, une loi rectificative est une mesure adoptée en cours d'exercice budgétaire pour modifier les prévisions, les recettes et les dépenses préalablement votées. Elle permet, entre autres, d'ajuster les chiffres, de répondre à une crise ou de financer de nouveaux projets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce veto de l'Assemblée nationale plonge l'économie sénégalaise dans une zone de fortes turbulences : impasse sur le programme du FMI, menaces sur la trésorerie de l'État et alourdissement du fardeau de la dette. Ce bras de fer intervient alors que le pays fait face à des révélations d'audits financiers pointant une dette publique réelle vertigineuse, estimée à près de 132 % du PIB fin 2024.

Le texte ayant été formellement rejeté par le Parlement après un ultime renvoi en commission, que faire ? L'Exécutif se retrouve face à un choix complexe. Le contournement du rejet, en légiférant par décret pour obtenir les rallonges financières ; la négociation forcée, en présentant une nouvelle copie qui intègre l'ensemble des exigences de la majorité parlementaire ; l'option extrême, à savoir dissoudre l'Assemblée nationale pour provoquer des élections législatives anticipées dans l'espoir de renverser le rapport de force au sein de l'Hémicycle.

Sans compromis, pas de décaissement. Et le pire est qu'aucune de ces mesures, si elle était appliquée, ne parviendrait à apaiser une tension alimentée par la posture de deux personnalités - des amis intimes devenus rivaux - qui s'observent aujourd'hui en chiens de faïence, chacun attendant que l'autre empiète sur son domaine régalien pour en découdre. Finalement, on assiste à un véritable jeu de ping-pong entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale.

Mais jusqu'à quand ? À regarder de plus près, avec ces blocages systématiques, ce sont les populations sénégalaises qui paient le plus lourd tribut, les projets de développement se trouvant paralysés. Ousmane Sonko et Diomaye Faye auraient donc tout intérêt à mettre un peu d'eau dans leur bissap, s'ils se soucient réellement du bonheur des citoyens qui les ont élus sous la bannière du PASTEF.