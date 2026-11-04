Tchad: Mahamat Idriss Deby Itno ouvre son ciel à Emmanuel Macron

Deux Mirage 2000 et un avion CASA français s'apprêtent à effectuer une escale technique au Tchad, accompagnée d'activités de formation. Près de deux ans après la rupture de l'accord militaire en décembre 2024, Paris renoue avec N'Djamena. Mais cette fois, le retour se négocie sous condition : la souveraineté tchadienne n'est plus négociable.

La France revient au Tchad... par les airs ! Deux Mirage 2000 et un avion de transport CASA de l'armée française doivent prochainement effectuer une escale technique sur le territoire tchadien, avec des activités de formation. Le symbole est puissant. En décembre 2024, N'Djamena avait mis fin à l'accord de coopération militaire avec Paris, provoquant le départ des forces françaises.

Près de deux ans plus tard, les avions tricolores retrouvent le ciel tchadien. Mais le rapport de force a changé. Ce retour ponctuel n'est pas une simple escale aéronautique. Il traduit la volonté des deux capitales de renouer un dialogue sécuritaire après une rupture qui avait marqué un tournant dans les relations franco-africaines. Pour Paris, perdre N'Djamena, partenaire militaire historique et point d'appui stratégique au Sud du Sahel, constituait un revers majeur. Pour N'Djamena, mettre fin à cette présence militaire était aussi une manière d'affirmer son autonomie diplomatique et de redéfinir les conditions de ses partenariats.

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La reprise du dialogue par le retour à l'ancien ordre

La rencontre entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno, à Paris à la mi-octobre, a ouvert une nouvelle séquence. Une déclaration d'intention sur les nouvelles bases de la coopération de défense a été signée. Formation, équipements et partage de renseignements figurent parmi les domaines concernés. L'escale annoncée des trois appareils s'inscrit dans cette dynamique. L'état-major français insiste sur le respect de la souveraineté tchadienne. Cette précision n'est pas anodine : Paris sait que la coopération ne peut plus reprendre selon les modalités qui prévalaient avant la rupture de 2024.

Paris veut farder un pied au Sahel

La géographie explique une partie de cet empressement. À la jonction de l'Afrique centrale, du Sahel et du bassin du lac Tchad, le Tchad occupe une position stratégique. Instabilité au Soudan, menaces armées, trafics transfrontaliers et tensions régionales font de N'Djamena un interlocuteur sécuritaire important. Dans une région où la présence militaire française a reculé, maintenir des canaux de coopération avec l'armée tchadienne permet à Paris de préserver des relations opérationnelles, des possibilités de formation et des échanges sécuritaires. La France ne récupère pas pour autant ses anciennes positions : elle cherche désormais à conserver une capacité d'influence sans disposer du même dispositif militaire permanent.

Les nouvelles règles du jeu fixées

Pour le président tchadien, l'équation est différente. Il s'agit de bénéficier de compétences, de formations et d'une coopération technique, sans donner l'impression d'un retour à la dépendance militaire. Le pouvoir tchadien entend choisir ses partenaires, définir les modalités de leur présence et préserver sa marge de décision. Attention, toutefois, à ne pas confondre cette escale avec une réinstallation des forces françaises.

Les informations communiquées évoquent une opération ponctuelle, et non la réouverture d'une base ou le retour d'un contingent permanent. L'opération s'inscrit également dans le cadre d'un exercice conjoint annoncé pour novembre, avec la participation des forces armées de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la France. Un format qui témoigne la recherche de nouvelles configurations de coopération militaire sur le continent.

L'Afrique centrale, terrain d'une nouvelle diplomatie sécuritaire

Ce rapprochement intéresse toute l'Afrique centrale. Le Tchad demeure un acteur important des équilibres sécuritaires régionaux. Sa coopération avec la France peut peser sur les échanges de renseignements, la formation et la coordination face aux menaces transfrontalières. Mais le temps des partenariats considérés comme acquis est révolu.

Les États africains diversifient leurs alliances et entendent davantage contrôler les conditions de leur coopération avec les puissances extérieures. Le retour des Mirage au Tchad raconte donc bien plus qu'une escale technique. Il illustre une France contrainte de réinventer son influence et un Tchad décidé à négocier sur de nouvelles bases.

Chassée du dispositif militaire en 2024, la France revient dans le ciel tchadien en 2026. Mais retrouver l'accès à l'espace aérien ne signifie pas retrouver les clés des bases.