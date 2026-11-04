Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 4 novembre 2026

revue de presse

Sénégal : Le rejet de la loi de finances rectificative 2026 plonge le gouvernement dans une impasse budgétaire

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l'Assemblée nationale constitue un nouveau revers pour le gouvernement sénégalais. Après une première tentative de compromis qui avait conduit au renvoi du texte en commission, les députés ont finalement mis un terme à son examen. Cette décision soulève des interrogations sur la capacité de l'Exécutif à ajuster ses prévisions financières, à honorer certains engagements et à poursuivre ses discussions avec les partenaires financiers.

Le bras de fer autour de la loi de finances rectificative 2026 a connu son épilogue parlementaire, ce mardi 3 novembre. Réunis en séance plénière, les députés ont adopté, par une large majorité, la question préalable soulevée par leur collègue Amadou Ba, mettant ainsi fin à l'examen du projet de loi présenté par le gouvernement.

Sur les 132 parlementaires ayant pris part au scrutin, 109 ont voté en faveur de cette procédure, contre 20 oppositions et trois abstentions. Prévue par l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la question préalable permet de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur un texte. Son adoption entraîne son rejet sans examen au fond. [Source allAfrica]

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Municipales sud-africaines : Une bataille ouverte pour le contrôle des grandes villes

Les élections municipales du 4 novembre pourraient marquer un nouveau tournant politique en Afrique du Sud. Si le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, devrait conserver sa place de premier parti, les sondages annoncent un net recul de son influence.

Cette érosion du soutien à l'ANC s'accompagne d'une fragmentation croissante de l'électorat. Une partie des anciens électeurs du parti se tourne vers l'Alliance démocratique (DA), principale force d'opposition, tandis que d'autres soutiennent les Economic Freedom Fighters (EFF) ou encore le parti uMkhonto weSizwe (MK), conduit par l'ancien président Jacob Zuma. Des centaines de partis sont en lice à travers le pays, illustrant un paysage politique de plus en plus éclaté. [Source Africanews]

Africa Financial Summit - Ouverture à Luanda, de la sixième édition

La sixième édition de l'Africa Financial Summit (Afis) s'ouvre aujourd'hui à Luanda, en Angola, sous le thème « Making Capital Count : accélérer la croissance grâce à la finance africaine ».

Organisé par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (Ifc), membre du Groupe de la Banque mondiale, le sommet, informe un communiqué de presse, rassemble pendant deux jours plus de 1 500 dirigeants financiers, investisseurs, régulateurs et décideurs publics venus d'Afrique et du reste du monde.

Le sommet réunit les dirigeants des secteurs bancaire et assurantiel, des marchés de capitaux et des institutions de financement du développement, parmi lesquels Makhtar Diop (Ifc), Sidi Ould Tah (Bad), Serge Ekué (Boad), George Elombi (Afreximbank), Jeremy Awori (Ecobank), Luis Lélis (Bai), Edoh Kossi Amenounvé (Brvm), Samaila Zubairu (Afc) et Armando Manuel (Fsdea). La ministre des Finances de l'Angola, Vera Daves de Sousa et le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (Bna), Manuel António Tiago Dias, participent également aux échanges. [Source Lejecos]

Burkina : Retour organisé des expulsés de Guinée

Le gouvernement burkinabè a annoncé mardi des mesures pour organiser, dans « la dignité et la décence », le retour de plusieurs milliers de ses ressortissants expulsés de Guinée, où ils travaillaient dans des mines artisanales.

Une délégation gouvernementale se rendra mercredi au Mali pour apporter une assistance aux Burkinabè en situation de détresse, a indiqué l’Agence d’information du Burkina (AIB), citant une source gouvernementale (le passage par le Mali s’explique par l’itinéraire de retour terrestre depuis la Guinée).

Les autorités n’ont pas précisé le nombre exact de ressortissants concernés ni les modalités précises de leur rapatriement. [Source Apanews]

Maroc : Un financement français de 100 millions d’euros destiné aux infrastructures portuaires

Le Maroc bénéficie d’un nouveau financement français de 100 millions d’euros destiné à la modernisation de ses installations portuaires, notamment dans les provinces du Sud. L’accord, conclu mardi à Rabat par l’Agence nationale des ports (ANP) et l’Agence française de développement (AFD), prévoit également des investissements consacrés à la transition énergétique et à l’adaptation des infrastructures maritimes aux risques climatiques.

L’Agence nationale des ports du Maroc et l’Agence française de développement ont officialisé, mardi à Rabat, le troisième financement de leur partenariat stratégique. D’un montant de 100 millions d’euros, le concours financier doit soutenir plusieurs projets inscrits au programme d’investissement 2023-2030 de l’ANP, avec une attention particulière accordée aux ports des provinces du Sud et à la réduction de leur empreinte environnementale. [Source LSI Africa]

Nigeria : Un ancien gouverneur échoue à faire annuler la confiscation de 136 millions de dollars

Un tribunal londonien a rejeté mardi le recours de James Ibori, ancien gouverneur de l’État pétrolier du Delta, qui cherchait à réduire la confiscation de ses biens évalués à 136,05 millions de dollars. Cette décision concerne l’une des plus importantes ordonnances de confiscation jamais prononcées contre un individu dans l’histoire judiciaire britannique.

James Ibori avait été condamné en 2012 pour blanchiment de dizaines de millions de dollars issus de fonds publics détournés, transférés notamment par l’intermédiaire de banques et de biens immobiliers au Royaume-Uni. Les faits remontent à son mandat de gouverneur, entre 1999 et 2007. [Source TRT Afrika]

Dengue au Tchad : Les soins deviennent gratuits, les hôpitaux sous pression

Le Tchad a décidé de rendre gratuits les consultations, examens de laboratoire et soins liés à la dengue dans toutes les structures sanitaires publiques. Cette mesure annoncée lundi 2 novembre 2026 par le Premier ministre Allah Maye Halina fait partie d’un plan de riposte immédiat à la progression de l’épidémie.

Les hôpitaux sont soumis à une forte pression, avec un afflux de patients qui dépasse les capacités d’accueil de plusieurs établissements, selon la Primature. Un bilan du ministère de la Santé rapporté par ActuNiger le 3 novembre fait état, au 2 novembre, de 5 521 cas suspects, 353 cas confirmés et 14 décès.

Le gouvernement a également ordonné le renforcement des capacités d’accueil des hôpitaux, notamment des centres hospitaliers universitaires, par l’installation de tentes médicalisées et de lits supplémentaires. Une semaine spéciale de salubrité doit permettre d’assainir les quartiers et de supprimer les eaux stagnantes où prolifèrent les moustiques. [Source Beninwebtv]

JOJ 2026 : L’Egyptienne Sondos Sonbol en or dans le changquan combiné

L’Égyptienne a remporté le changquan combiné féminin en wushu, mardi à Dakar, avec un total de 18,660 points.

Sondos Sonbol a remporté le changquan combiné féminin en wushu, mardi 3 novembre aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. L’Égyptienne a terminé avec 18,660 points, devant la Vénézuélienne Valeria Dudamel Alvarado (18,199) et l’Indienne Lanchenbi Chanu Rajkumari (18,039). [Source Sport News Africa]

Au Soudan, le réseau électrique menacé par les frappes de drones à répétition

Au Soudan, le réseau électrique est au bord de l'effondrement après de nouvelles frappes de drones sur plusieurs installations électriques survenues le lundi 2 novembre. Des frappes attribuées aux forces paramilitaires qui se battent contre l’armée soudanaise.

Trois centrales ont été visées lundi 2 novembre, ce qui porte à 17, selon la société civile, le nombre d’installations touchées en plus d'une semaine.

Parmi les infrastructures touchées ce lundi, deux ont entièrement été détruites dans l’État de Kassala, provoquant des coupures d’électricité généralisées. [Source RFI]

The African Exponent : Gabon, pays le plus urbanisé d’Afrique en 2025

Avec 92,1 % de sa population résidant en milieu urbain en 2025, le Gabon s’affirme comme le pays le plus urbanisé du continent africain. Selon les plus récents chiffres publiés par The African Exponent et appuyés sur les données de la Banque mondiale, le Gabon devance nettement la Libye (87,9 %) et le Cap-Vert (77,6 %). Une trajectoire démographique singulière qui place le pays face à une équation complexe : comment transformer ce gigantisme urbain en moteur de croissance durable ?

Cette dynamique s’explique avant tout par l’attraction économique exercée par deux pôles majeurs : Libreville, la capitale politique et administrative, et Port-Gentil, la capitale économique et pétrolière. Concentrant la majorité des emplois, des investissements et des services publics, ces métropoles attirent sans relâche les populations de l’intérieur du pays. [Source GabonMediaTime]